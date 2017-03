FASHION COCKTAIL BEI FISHER'S

Wien (OTS) - Manuela und Ernst Fisher luden zur Präsentation ihres Temporary Stores in der Jasomirgottstraße. Österreichs ESC Vertreter Nathan Trent präsentierte seinen Song „Running On Air“ live für die zahlreich erschienenen Gäste, Catering by Wein&Co. Mit dabei Heinz Kammerer, Bettina Glatz-Kremsner, James Cottriall, Susanna Hirschler, Eva Maria Marold, Martina Kaiser, Carmen Kreutzer, Niki Osl, Tina Rupprechter, Rosi Blecha, Ossi Schellmann uvm.

