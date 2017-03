Hanna Theune wird stellvertretende Publisherin LIVING AT HOME und FLOW

Münster/ Hamburg (ots) - Hanna Theune (33) übernimmt zum 01. April die neu geschaffene Position der stellvertretenden Publisherin für die Zeitschriften LIVING AT HOME und FLOW in der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur in Hamburg, einem Tochterunternehmen von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster. Sie berichtet direkt an Dr. Frank Stahmer.

Nach ihrem Abschluss als Diplom-Ökonomin begann Hanna Theune als Verlagstrainee bei der Motor Presse Stuttgart. 2011 ging sie als Projektleiterin zu Gruner + Jahr in der Verlagsleitung der ELTERN-Gruppe in München bis sie 2013 zur Rodale-Motor-Presse in Hamburg wechselte und dort als Brand-Manager die Marken WOMEN'S HEALTH und RUNNER'S WORLD verantwortete. 2014 ging Hanna Theune zu Gruner + Jahr, um als Publishing Managerin für die STERN-Markenfamilie tätig zu sein.

Dr. Frank Stahmer, Geschäftsführer der DMM: "Mit Hanna Theune haben wir die ideale Besetzung für LIVING AT HOME und FLOW gefunden. Mit ihren vielfältigen Publishing-Erfahrungen und ihrer Leidenschaft für die Marken wird sie zusammen mit der Chefredakteurin, Sinja Schütte, ein ganz tolles Team werden. Mein Dank gilt aber natürlich Matthias Frei, der bisher das Publishing von LIVING AT HOME und FLOW verantwortete, für seine großartige Arbeit in den letzten Jahren. Matthias Frei wird weiterhin das LIVING-Portfolio von Gruner+Jahr, insbesondere die immer größer werdenden Geschäftsfelder rund um SCHÖNER WOHNEN, verantworten."

Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage beim unten stehenden Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Kramer

E-Mail: presse @ vg-damm.de

Tel. 040/ 3703-3847

www.vg-damm.de