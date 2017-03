Pkw-Einbruchsdiebstahl in Wien-Landstraße

Wien (OTS) - Ein 22-Jähriger wurde am 29.03.2017 um 15.00 Uhr im Bereich Mohsgasse, Wien-Landstraße, von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nach einem Einbruchsdiebstahl in einen Pkw festgenommen. Der Tatverdächtige durchsuchte gerade den Innenraum des Kastenwagens und entnahm daraus einen Rucksack, als ihn die Polizisten auf frischer Tat ertappten. Der Mann leistet bei der Festnahmen heftige Gegenwehr uns verletzte einen Polizisten an der Hand. Diebesgut sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, sind im Gange.

In diesem Zusammenhang informiert die Landespolizeidirektion Wien, wie sich die Bevölkerung mit wenig Aufwand gegen PKW-Einbrüche schützen kann:

Grundlegende Punkte zur Beachtung:

• Fahrzeug immer versperren.

• Wagen nie mit laufendem Motor stehen lassen; Autodieben reicht es, wenn das Fahrzeug nur kurz unversperrt abgestellt wird (Tankstelle). Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach bei Cabrios schließen.

• Autopapiere, sonstige Dokumente, Bargeld, Kreditkarten, Fotoapparate oder andere Wertgegenstände nicht im Handschuhfach oder frei auf den Rücksitzen ablegen.

• Waffen niemals im Fahrzeug lassen

• Reserveschlüssel nicht im Fahrzeug aufbewahren.

