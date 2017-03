Kontrollorgane der Parkraumüberwachung attackiert

Wien (OTS) - Im Zuge von verkehrsrechtlichen Beanstandungen wurden am gestrigen Tage zwei Kontrollorgane der Parkraumüberwachungsgruppe von den jeweiligen Fahrzeuglenkern attackiert.

Ein weibliches Kontrollorgan wurde um 12.55 Uhr in der Thaliastraße von einem 25-jährigen Lenker eines falschparkenden Fahrzeuges attackiert. Der Mann schlug ohne Vorwarnung derart heftig gegen das Kontrollgerät der 24-Jährigen, dabei wurde sie an der Hand verletzt wurde. Der Angreifer wurde angezeigt.

In der Columbusgasse in Wien-Favoriten wurde um 14.15 Uhr ein 59-Jähriger in Ausübung seines Dienstes von einem Lenker durch einen Faustschlag schwer verletzt. Der 26-jährige Mann ärgerte sich über die Beanstandung und begann schließlich das Vorgehen mit seinem Handy zu filmen. Als sich das Kontrollorgan die Hand vor sein eigenes Gesicht hielt, schlug der 26-Jährige zu und bedrohte dieses mit dem Umbringen. Der Mann wurde von den verständigten Polizeibeamten wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Michaela ROSSMANN

+43 1 31310 72117

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at