Erweiterung der Park & Ride-Anlage in Loosdorf

Insgesamt stehen nun 330 Stellplätze zur Verfügung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Loosdorf sind seit kurzem abgeschlossen. Damit stehen in Niederösterreich weitere 73 provisorische Park & Ride-Stellplätze den Pendlerinnen und Pendlern zur Verfügung. Auf einem von den ÖBB angekauften Grundstück wurden die zusätzlichen Stellplätze provisorisch errichtet. Eine Beleuchtung sorgt für die Sicherheit der Pendlerinnen und Pendler in den Abend- und Nachtstunden. Die Arbeiten wurden im März von der Straßenmeisterei Melk durchgeführt, als Absicherung zu den Gleisanlagen wurden gebrauchte Leitschienen aufgestellt. Ab sofort stehen damit den Pendlerinnen und Pendlern am Bahnhof Loosdorf gesamt rund 330 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die Erhaltung der Park & Ride-Anlage wird von der Marktgemeinde Loosdorf übernommen.

Mit einem Gesamtkostenaufwand von rund einer Million Euro wurden seit Ende 2012 zusätzlich rund 2.300 Stellplätze im Rahmen der Errichtung von Park & Ride Provisorien rund um Wien durch das Land Niederösterreich errichtet. Die dafür benötigten Flächen wurden kostenlos zum größten Teil von den ÖBB sowie auch von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Errichtung von rund 200 weiteren provisorischen Pkw-Stellplätzen ist im Frühjahr 2017 geplant. Gemeinsam fördern ÖBB und Land Niederösterreich mit den Gemeinden als Partner seit Jahren den Ausbau von Park & Ride-Anlagen. Zum einen wird der öffentliche Verkehr dadurch attraktiver, zum anderen leistet jeder einzelne Fahrgast mit dem Umstieg vom Auto auf die Bahn einen Beitrag für die Umwelt und die Verkehrssicherheit.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, e-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

