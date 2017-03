Aviso an die Redaktionen: Sitzung des NÖ Landtages am 19. April

Akkreditierung für Medienvertreter erforderlich

St. Pölten (OTS/NLK) - Im NÖ Landhaus in St. Pölten findet am 19. April 2017, ab 10 Uhr eine Landtagssitzung mit Verabschiedung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll sowie die Neuwahl der Landeshauptfrau, eines Landeshauptmann-Stellvertreters und eines neuen Regierungsmitgliedes statt. Das genaue Programm der Sitzung wird zeitgerecht bekanntgegeben.

Medienvertreter, die am Mittwoch, 19. April, an der Sitzung teilnehmen und aus dem NÖ Landhaus berichten wollen, benötigen eine Akkreditierung. Redaktion und Namen des Medienvertreters müssen bis spätestens Dienstag, 18. April, 17 Uhr, per e-mail unter post.landtagsdirektion @ noel.gv.at bzw. presse @ noel.gv.at bekanntgegeben werden.

Nach der Registrierung wird die personalisierte Akkreditierung am Mittwoch, 19. April, vor Sitzungsbeginn beim Übergang Haus 1A zu Haus 1 B (Ebene des Sitzungssaales) ausgehändigt. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Akkreditierung ein gültiger Presseausweis oder eine Bestätigung des Medienunternehmens und ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Für Printjournalisten sind auf der Galerie des Sitzungssaales Plätze reserviert. Fotografen können im Sitzungssaal vor Beginn der Sitzung Aufnahmen machen. Mit Sitzungsbeginn werden die Fotografen angehalten, den Saal zu verlassen. Für sie besteht die Möglichkeit, von der Galerie aus fotografische Aufnahmen zu machen. Der Aufenthalt im Sitzungssaal ist den Fotografen des Landespressedienstes und einem Fotografen der Austria Presseagentur (APA) vorbehalten. Der Landespressedienst wird unmittelbar nach der Sitzung Bildmaterial aus dem Sitzungssaal zur Verfügung stellen. Für TV-Kameraleute ist der Aufenthalt im Sitzungssaal in eigens gekennzeichneten Bereichen möglich.

Im Haus 1A, Zimmer 1A.101 (über den Portieren) wird an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr ein Pressezentrum eingerichtet. Dort wird die für Medienvertreter notwendige Infrastruktur bereitgestellt.

Nähere Informationen: NÖ Landtagsdirektion, Mag. Franz Klingenbrunner, Telefon 02742/9005-13314, e-mail post.landtagsdirektion @ noel.gv.at sowie NÖ Landespressedienst, Mag. Christian Salzmann, Telefon 02742/9005-12172, e-mail presse @ noel.gv.at.

