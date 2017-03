Mediengruppe ÖSTERREICH übernimmt das SEITENBLICKE-Magazin

Das neue SEITENBLICKE erscheint ab 27. April als Wochenmagazin

Wien (OTS) - Nur wenige Wochen nach der Einstellung des SEITENBLICKE-Magazins durch den Red Bull-Verlag feiert das populäre People- und Society-Magazin wieder Auferstehung. Die Mediengruppe ÖSTERREICH hat vom ORF nach einer mehrwöchigen Ausschreibungsfrist die Lizenzrechte am Titel SEITENBLICKE erworben und wird das SEITENBLICKE-Magazin ab Donnerstag, 27. April ganz neu auf den Markt bringen.

ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner: "Wir haben uns beim ORF um die Lizenzrechte beworben, weil wir SEITENBLICKE für einen der erfolgreichsten Titel am heimischen Magazin-Markt halten. Es wäre sehr schade gewesen, wenn das SEITENBLICKE-Magazin aus der österreichischen Medien-Landschaft verschwunden wäre. Jetzt werden wir SEITENBLICKE mit einem erfolgreichen, modernen Konzept ganz neu auf den Markt bringen."

Das neue SEITENBLICKE-Magazin aus der Mediengruppe ÖSTERREICH wird künftig nicht mehr monatlich sondern wöchentlich erscheinen. Es wird – nach dem erfolgreichen Konzept aller ÖSTERREICH-Magazine – künftig sowohl der Tageszeitung ÖSTERREICH beiliegen, als auch als eigenständiges Magazin zum Preis von EUR 2,90 in allen Trafiken und Supermärkten erhältlich sein. Die bisherigen SEITENBLICKE-Abonnenten werden ebenso wie alle ÖSTERREICH-Abonnenten das neue People-Magazin vom Start weg erhalten. Erscheinungstag wird jeweils der Donnerstag sein.

Das neue SEITENBLICKE-Magazin wird so wie bisher ein People- und Gesellschaftsmagazin mit Qualitätsanspruch und einem Schwerpunkt für Mode, Beauty und Lifestyle sein. Es wird deshalb in der Mediengruppe ÖSTERREICH gemeinsam mit dem erfolgreichen Frauenmagazin MADONNA vermarktet. Gebuchte Inserate werden künftig in beiden Magazinen erscheinen.

Gestaltet wird das neue SEITENBLICKE-Magazin von einem Team rund um Jenny Magin-Fellner, der MADONNA-Herausgeberin, Tina Wohner, der ÖSTERREICH-Fotochefin, Daniela Bardel, der ÖSTERREICH-Chefredakteurin und Daniela Schimke, der neuen MADONNA-Herausgeberin, die zuletzt bereits Chefredakteurin des SEITENBLICKE-Magazins war.

Daniela Schimke zum neuen Start: "Die wöchentliche Erscheinungsweise, die für ein People-Magazin natürlich ideal ist, gibt uns die Möglichkeit, das SEITENBLICKE-Magazin ganz neu aufzustellen. Vom alten Titel übernehmen wir den Qualitäts-Anspruch bei den Gesellschaftsstories und die sympathische Anmutung – neu dazu kommen Aktualität, mehr internationale People-Stories und ein sehr umfangreicher Teil mit Mode und Beauty der Stars."

Zusätzlich wird das neue SEITENBLICKE-Magazin jeden Donnerstag auch ein wöchentliches TV-Programm bieten.

In der heutigen Media-Analyse wird SEITENBLICKE – aufgrund des Neustarts – mit seiner Reichweite aus dem Jahr 2016 ausgewiesen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH

Büro Wolfgang Fellner

Tel.: 01 58811 DW 1000

w.fellner @ oe24.at