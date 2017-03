AVISO: Eröffnung des sechsten Stadtmenschen-Standorts in der VHS Penzing

Fototermin mit BV Andrea Kalchbrenner, Projektinitiatorin Tanja Wehsely, VHS Penzing-Direktor Sebastian Bohrn Mena und den Projekt-Ehrenamtlichen

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Andrea Kalchbrenner, Bezirksvorsteherin von Penzing und Tanja Wehsely, Wiener Landtagsabgeordnete lädt Sebastian Bohrn Mena, Direktor der Volkshochschule Penzing, am 4. April 2017 um 10 Uhr in die VHS zum Startschuss des bereits sechsten Standortes des Ehrenamts-Projektes ein. Jeden Samstag, ab 8. April 2017, werden die "Stadtmenschen" auch in der VHS Penzing im Rahmen einer Sprechstunde eine Anlauf- und Orientierungsstelle für die Probleme und Fragen der BewohnerInnen Wiens sein.

Die Ehrenamtlichen zeigen kostenlos und anonym auf, wo die WienerInnen für ihre Fragen die nötige Unterstützung bekommen. Die Wiener Volkshochschulen unterstützen die "Stadtmenschen" seit Anbeginn des Projektes mit Räumlichkeiten für die Sprechstunden und einem speziellen Lehrgang um die Freiwilligen auf deren Tätigkeiten vorzubereiten.

Die "Stadtmenschen Wien" sind ein Projekt der Social City Wien.

Weitere Informationen zu den "Stadtmenschen Wien" und den Standorten finden Sie unter www.stadtmenschen.wien

Wir laden die MedienvertreterInnen herzlich zum Termin ein.

Anwesend beim Kick-off sind:

Andrea Kalchbrenner, Bezirksvorsteherin des 14. Wiener Gemeindebezirkes

Mag.a Tanja Wehsely, Wiener Landtagsabgeordnete und Initiatorin der "Stadtmenschen Wien"

Dr. Sebastian Bohrn Mena, Direktor der VHS Penzing

Ehrenamtliche Stadtmenschen

Rückfragen & Kontakt:

Christina Rettenmoser

Social City Wien

Kommunikation

Tel.: 0676/475 64 41

E-Mail: christina.rettenmoser @ socialcity.at



Catharina Gruidl

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699/189 17 758

E-Mail: catharina.gruidl @ vhs.at