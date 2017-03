Der Erfolg der 8. Round Hainan Regatta 2017 verwandelt Hainan in eine führende Destination für Segelveranstaltungen

Hainan, China (ots/PRNewswire) - Yang Yiguang, stellvertretender Direktor der Abteilung für Kultur, Radio, Fernsehen, Veröffentlichung und Sport der Provinz Hainan, China, gab auf einer Pressekonferenz anlässlich der 8. Round Hainan Regatta 2017 bekannt, dass die von Hainan Ocean Race Co., Ltd. organisierte Veranstaltung ein großer Erfolg war, welcher der sich entwickelnden Regattaindustrie der Insel einen enormen Wachstumsschub gab. Vier unlängst organisierte Veranstaltungen sollten bei Segelteams aus der ganzen Welt einen Trend zur Teilnahme an den in Hainan veranstalteten Events schaffen.

Vier unlängst organisierte Veranstaltungen lieferten die Synergie, die zur erforderlichen Dynamik führte:

1. Neun chinesische Behörden, die alle in irgendeiner Form für Sportveranstaltungen verantwortlich sind, darunter die Generalverwaltung für Sport in China und die Nationale Chinesische Tourismusverwaltung veröffentlichten gemeinsam den Plan für die Entwicklung des Wassersports, der Round Hainan im November 2016 als professionellen, nationalen Segelwettbewerb einstufte.

2. Im Januar 2017 veröffentlichte die Provinzregierung von Hainan administrative Übergangsmaßnahmen, die ein Rahmenwerk für die Organisation von Segelveranstaltungen vorgaben und die Koordinaten des Meeresbereiches festlegten, der in die Gerichtsbarkeit der Provinz fällt, ebenso wie die Regeln und Inspektionsverfahren für Segelveranstaltungen innerhalb dieser Gerichtsbarkeit. Hainan ist die einzige Provinz Chinas, die derartige Verwaltungsmaßnahmen veröffentlichte und sie beweist damit ihr Engagement für küstennahe Sportveranstaltungen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein Auslöser für den Start der Segelindustrie in der Provinz und sie vereint alle Elemente, die zur Transformation Hainans in eine ideale Destination für die Veranstaltung von Segelevents der Weltklasse erforderlich sind.

3. World Sailing gab am 22. Januar 2017 bekannt, dass Sanya, das Freizeitzentrum der Insel, im Jahr 2017 Gastgeber der Youth Sailing World Championships sein wird. Zwischen dem 9. und 16. Dezember 2017 werden für die Wettkämpfe in den Gewässern rund um die Insel Hainan über 400 Segler aus mehr als 60 Ländern und Regionen erwartet.

4. Sanya stimmte am 15. Februar 2017 ebenfalls zu, in den Jahren 2017-18 und 2019-20 Teampartner und Gasthafen der Clipper Round the World Yacht Race zu sein. Die Clipper Round the World Yacht Race ist eine weitere führende Segelveranstaltung, die nach der Volvo Ocean Race in Sanya stattfindet.

