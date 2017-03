Wirtschaftsbund – Leitl gratuliert dem neuen Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl

ÖWB-Präsident: „Freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gemeindebund mit dem heute neu gewählten Präsidenten Riedl an der Spitze“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Alfred Riedl herzlich zur Wahl zum neuen Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes sehr herzlich und freue mich auf Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft“, sagt Christoph Leitl, Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB).

Der Niederösterreicher Riedl, Bürgermeister von Grafenwörth und 17 Jahre lang Präsident des niederösterreichischen Gemeindebundes, folgt auf Helmut Mödlhammer, der 18 Jahre lang an der Spitze des Österreichischen Gemeindesbundes gestanden hatte.

„Bei Helmut Mödlhammer bedanke ich mich für die Kooperation über viele Jahre, etwa in Sachen Postpartner oder bei der Aktion ‚Europaschirm - Wir bringen Europa in die Gemeinden‘ und wünsche ihm von Herzen alles Gute“, so ÖWB-Präsident-Leitl.

