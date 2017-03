Gratulation an vergoldete NÖ Stocksportlerinnen und Stocksportler bei den Special Olympics Austria 2017

LR Schwarz: Bedeutende sportliche Leistung für Akzeptanz und Solidarität

St. Pölten (OTS/NLK) - Einen Besuch in der Tagesstätte für Behinderte in St. Pölten nahm Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz gestern, Dienstag, zum Anlass, den erfolgreichen Stocksportlerinnen und Stocksportlern aus Niederösterreich bei den Special Olympics Austria 2017 zu gratulieren. Die Athletinnen und Athleten aus der Einrichtung DomiZiel in St. Pölten Patrick Steininger, Hermann Weidinger, Bettina Weidinger und Walter Schützenhöfer konnten im Rahmen des Bewerbes in Graz die Goldmedaille für Österreich erringen.

Landesrätin Schwarz gratulierte recht herzlich: „Ich bin sehr, sehr stolz auf diese tollen Leistungen, die im internationalen Wettkampf erzielt wurden und bewundere den Mut aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dieser Herausforderung gestellt haben. Sie haben dabei gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen viel Selbstvertrauen, Leistungsstärke und Zielstrebigkeit gezeigt. Außerdem haben Sie damit auch einen weiteren, bedeutenden Schritt für Akzeptanz und Solidarität in der Gesellschaft gesetzt, das ist für unser Land sehr wertvoll und wichtig. Ich hoffe, dass Sie die Kombination aus Bewegung, Spaß und Gemeinschaft weiterhin zu Höchstleistungen anspornt und wünsche Ihnen für Ihre weiteren sportlichen Aktivitäten alles erdenklich Gute!“

Insgesamt waren bei den Special Olympics, die heuer erst das zweite Mal nach 1993 in Österreich stattfanden, über 2.700 Athletinnen und Athleten aus 107 Nationen in den verschiedensten Bewerben am Start.

