Ringier Axel Springer Media AG übernimmt führende baltische Job Classifieds Gruppe CV Keskus OÜ

Zürich (ots) - Ringier Axel Springer Media AG expandiert ihr Rubrikengeschäft nach Estland, Lettland und Litauen / Die baltische Region ist einer der am stärksten digitalisierten und technologisch entwickelten Märkte / Gute Aussichten für das Stellenanzeigensegment

Am 29. März 2017 übernahm die Ringier Axel Springer Media AG 100 Prozent der Anteile an der CV Keskus OÜ, Betreiberin der führenden Stellenanzeigenportale cvkeskus.ee in Estland, cvmarket.lv in Lettland und cvmarket.lt in Litauen.

CV Keskus OÜ wurde 2000 in Estland gegründet. 2004 expandierte das Unternehmen nach Lettland und Litauen. Seit 2007 gehört die CV Keskus OÜ der HeadHunter Group. Povilas Kytra, der seit zehn Jahren für das Unternehmen tätig ist, bleibt auch weiterhin dessen CEO.

Heute verzeichnet das Stellenanzeigen-Unternehmen jeden Monat über 1,8 Millionen Besucher (Quelle: Google Analytics Februar 2017). Es veröffentlicht jeden Monat über 6000 Stellenangebote und bietet derzeit Zugriff auf über 1 Million aktiver Lebensläufe in seiner Onlinedatenbank (Quelle: interne Erhebung).

Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Media AG: "Die Expansion unseres Stellenanzeigengeschäfts in die baltischen Staaten ist ein strategischer Schritt in diese wachstumsstarke Region. Die baltischen Staaten gehören zu den am stärksten digitalisierten Märkten der EU. Darüber hinaus fördert das starke BIP-Wachstum auch das Wachstum der Personaldienstleistungswirtschaft. Hierdurch steigt die Nachfrage nach Rekrutierungsdienstleistungen, was sich wiederum positiv auf das Stellenanzeigensegment auswirkt. Wir werden auf dem starken Know-how im Rubrikengeschäft innerhalb unserer Gruppe und unserer Gesellschafter aufbauen."

Povilas Kytra, CEO CV Keskus OÜ: "Ich freue mich sehr, die Stärken unserer Gruppe künftig mit der Erfahrung und dem Know-how von Ringier Axel Springer zu verbinden und gemeinsam unser Angebot in den baltischen Staaten weiterzuentwickeln."

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und der Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter.

