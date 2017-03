Die Schweizer kommen! Und dann können sich auch die Österreicher endlich wirklich frech günstig einrichten

Das erste Lipo Einrichtungshaus eröffnet am 31. März 2017 in Langenzersdorf mit den frechsten Einrichtungspreisen Österreichs – und lädt alle zum Mitfeiern ein

St. Pölten/Langenzersdorf (OTS) - Österreich freut sich auf ein Ereignis der besonderen Art: Am Freitag, 31. März 2017 öffnet das erste Lipo Einrichtungshaus seine Tore.

Auf rund 8.000 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert das neue Möbeldiskont-Konzept ein umfassendes Sortiment rund ums Einrichten. Die Kundschaft erwartet in inspirierenden Wohnwelten eine riesen Auswahl an Möbeln zu konkurrenzlos frechen Preisen sowie in den großen ansprechenden Fachabteilungen eine einzigartige Produktvielfalt an Teppichen, Haushaltswaren, Heimtextilien, Beleuchtungen sowie Elektro- und Dekorationsartikeln.

Zudem wird im eigenen Küchen-Planungscenter eine Vielzahl Musterküchen präsentiert, die einen ersten Eindruck über die vielfältigen Möglichkeiten der Küchenplanung vermitteln. Die individuellen Traumküchen planen die Lipo-Küchenspezialisten ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft!

Mit dem Rundum-Sorglos-Paket bietet Lipo eine Vielzahl an Services und Dienstleistungen, die dem Kunden den Möbeleinkauf erleichtern werden. Nicht nur bei Fragen rund um die Planung, den Transport oder die Montage stehen die gut geschulten Lipo-Berater zur Seite, sondern bieten auch unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten an. Ganz nach unserem Motto „frech günstig einrichten“ unterstützen die motivierten Lipo-Mitarbeiter die Kundschaft bei der Erfüllung ihrer Wohnträume und dies rasch und unkompliziert.

Das hauseigene Lager mit rund 5.500 Quadratmetern stellt eine hohe Warenverfügbarkeit sicher: Über 90 Prozent aller Einrichtungsgegenstände können die Kunden auch gleich mitnehmen.

Lipo Möbelhandels GmbH mit Sitz in St. Pölten ist ein Unternehmen der kika/Leiner Gruppe.

Herr Dirk Herzig, langjähriger Chef der Schweizer Lipo-Märkte, die wie kika/Leiner zur internationalen Steinhoff-Gruppe gehören, hat die Geschäftsführung in Österreich übernommen. Die erste eigenständige Diskontlinie der Gruppe eröffnet am 31. März 2017 in Langenzersdorf in Niederösterreich, an einem ehemaligen Leiner Standort, die erste Filiale. Im Sommer 2017 folgt der zweite Standort in Ansfelden.

Innerhalb von nur sechs Monaten stellten Dirk Herzig und sein eingespieltes sechsköpfiges Team, mit langjähriger Erfahrung im Einkauf, Flächenmanagement, Ladenbau und Marketing, das Diskontkonzept für den österreichischen Markt zusammen. Kernstück des neuen Konzeptes sind die sechs Versprechen an Österreich, die nicht nur die Strategie für die Sortiments- und Preisgestaltung enthalten, sondern auch Richtlinien für Kommunikation und Kundenzufriedenheit.

Die 6 Lipo Versprechen für Österreich:

Lipo verspricht die frechsten und damit günstigsten Preise

Lipo verspricht beste weil geprüfte Qualität

Lipo verspricht, dass 90% aller Produkte sofort zum Mitnehmen sind Lipo verspricht freundliches und bestens geschultes Personal

Lipo verspricht, die Zufriedenheit der Kunden ist oberstes Ziel

Lipo verspricht ehrliche, faire Angebote ohne versteckte Wenn und Abers

Dirk Herzig, Geschäftsführer, fasst das Konzept wie folgt zusammen:

„Lipo hebt sich nicht nur im Service- und Dienstleistungsbereich deutlich vom gängigen Diskontniveau ab. Bei Lipo finden die Kunden ein attraktives Ambiente, welches jede Menge Anregungen für das eigene Zuhause bietet, und das zum garantiert frechsten Preis. Dabei legen wir großen Wert darauf, eine möglichst breite Käuferschicht anzusprechen. Mit anderen Worten: Bei Lipo werden Sie fündig, egal wie dick oder dünn der Geldbeutel gerade ist.“

Die Unternehmensleitung freut sich mitzuteilen, dass auch alle Mitarbeiter des ehemaligen Leiner Standortes Langenzersdorf für das neue Konzept übernommen werden konnten.

Zudem dankt das Lipo-Team den Kollegen der kika/Leiner Gruppe für die Unterstützung.

Die Kampagne zur Eröffnung der ersten österreichischen Lipo-Filiale in Langenzersdorf wird sich medienübergreifend vollziehen: Sowohl in Print-Anzeigen sowie in vielen weiteren Above-the-line Maßnahmen wie Prospekten, Hörfunk und Out-of- Home, wird die Kampagne mehrere Wochen lang zu sehen und zu hören sein.

