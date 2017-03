Richter Pharma knackt halbe Milliarde Umsatz

Erneut zweistelliges Wachstum in Umsatz und Ergebnis

Die Richter Pharma AG mit Sitz in Wels erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 549 Mio. Euro (+10 % zum Vorjahr). Auf die 100%-Tochter Pharma Logistik Austria entfällt dabei ein Umsatz von 331 Mio. Euro. Insgesamt konnte das Ergebnis des Konzerns auf 7,2 Mio. Euro gesteigert werden. Zum Stichtag 1.1.2017 beschäftigte die Richter Gruppe 411 MitarbeiterInnen, die sich über drei Standorte in Wels und einen Standort in Groß Enzersdorf bei Wien verteilen.

Facts Richter Pharma AG 2015 2016 Wachstum in %

Umsatz Mio. Euro 498 549 10%

Ergebnis in Mio. Euro 6,2 7,2 16%

Anzahl MitarbeiterInnen 399 411 -

Alle vier Geschäftsfelder entwickeln sich positiv

Wie über die letzten Jahrzehnte bewährt, setzt Richter Pharma weiterhin auf die bereits bekannten und im Einzelnen sehr erfolgreichen vier Standbeine Pharma Human, Pharma Logistik Austria, Richter Pharma Veterinär und Richter Pharma Industrie. Richter Pharma bietet so als eines der wenigen österreichischen Pharmaunternehmen Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Von der GMP-konformen Produktion über den klassischen, vollsortierten Humanpharmahandel, die Marktführerschaft am österreichischen Veterinärgroßhandelssektor bis hin zur Logistikdienstleistung für die Pharmaindustrie profitieren alle Kunden von Richter Pharma von einem umfassenden Pharma-Know-how. „Als umfassender Gesundheitsdienstleister mit der klaren Vision die Märkte in allen Geschäftsfeldern nicht nur zu bearbeiten sondern zu gestalten, können wir im Jahr 2016 auf sehr positive Entwicklungen zurückblicken“, freut sich Mag. Roland Huemer, Vorstandsvorsitzender der Richter Pharma AG.

