Sky und Conviva für TV Connect Award nominiert

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Conviva (http://www.conviva.com/), das die denkbar fesselndsten Fernseherlebnisse auf jeden mit dem Internet verbundenen Bildschirm zaubert, und Sky, Europas führendes Unterhaltungsunternehmen, wurden für die TV Connect Awards nominiert, die diese Woche in London stattfinden.

Das Duo erhält in der Kategorie "Bester Content-Delivery-Service/Innovation" (Best Content Delivery Service/Innovation) Anerkennung für seine Lieferung eines branchenführenden Fernseherlebnisses, wofür gemeinsam gearbeitet wurde, um die Streaming-Leistung über Anbieter von Content Delivery-Netzwerken (Content Delivery Network, CDN) hinweg zu optimieren.

Conviva und Skys neueste Fallstudie (aktuell für den TV Connect Award nominiert) zeigt die Entwicklung einer innovativen Art für die Lieferung der höchstmöglichen OTT-Videoqualität für Zuschauer bei gleichzeitiger Minimierung der CDN-Kosten.

Convivas Erlebnisqualitäts-Analytik (Quality of Experience, QoE) für OTT-Video hat Sky geholfen, einen direkten Zusammenhang zwischen Zuschauerbindung und Streaming-Leistung zu entdecken. Da Sky kontinuierlich an Innovationen arbeitet, um eine nahtlose Content-Auslieferung an seine Kunden zu gewährleisten, ist eine seiner Hauptinitiativen einige der weltweit größten CDNs zu nutzen, um die Auslieferung von Videoinhalten zu optimieren. Um dies zu erreichen, hat Sky einen multi-CDN-Ansatz gestaltet, der ein sofortiges Umschalten oder eine Lastverteilung über CDNs hinweg nach Bedarf ermöglichte.

Convivas Precision (ein intelligenter Datenfeed für Ressourcenoptimierung) wurde mit Skys urheberrechtlich geschütztem Technologie-Stack integriert, um basierend auf diesen zusammenhängenden Grenzbereichen CDN-Umschaltentscheidungen in Echtzeit zu treffen.

Colin McQuade, MD Grp TV and Digital Platform bei Sky, sagte: "Bei Sky suchen wir ständig nach Wegen, um das Fernseherlebnis unserer Kunden zu verbessern. Durch eine Partnerschaft mit Conviva sind wir in der Lage, bestimmte Daten und Erkenntnisse zu nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden nahtlos auf Inhalte zu jedem beliebigen Zeitpunkt zugreifen können. Es ist schön zu sehen, dass diese Partnerschaft bei den TV Connect Awards Anerkennung findet."

Dr. Hui Zhang, Mitgründer und CEO von Conviva, sagte: "Sky ist ein wichtiger und langfristiger Kunde von uns, dem es wirklich ein Anliegen ist, seinen Zuschauern eine branchenführende Erlebnisqualität zu bieten, und ernsthafte Schritte unternimmt, um diese Qualität zu garantieren. Es ist uns wichtig, dass Skys hochmoderne Netzwerkbetriebszentren eine Dashboard-Ansicht in Echtzeit von dem erhalten, was seine Zuschauer erleben, und wir möchten dem Unternehmen helfen, Probleme innerhalb von Sekunden zu erkennen und zu beheben, bevor sie Einfluss auf die Zuschauerbindung oder -erhaltung haben."

Informationen zu Conviva

Conviva zaubert die denkbar fesselndsten Fernseherlebnisse auf jeden mit dem Internet verbundenen Bildschirm, indem verbessert wird, wie OTT-Unternehmen datengesteuerte Intelligenz nutzen. Seit Jahren nutzen HBO, Sky, ESPN und ähnliche Unternehmen die Conviva-Plattform, um wichtige Entdeckungen, Erkenntnisse und Informationen zu den bildschirmbezogenen Fernseherlebnissen von Verbrauchern zu erhalten, sodass sie diese Metriken mit wichtigen Geschäftsergebnissen in Verbindung setzen können. Das ermöglicht Kunden nicht nur die Kundenbindung und Kundenzuwachs zu maximieren, sondern auch Content-und Fernseh-Trends zu verstehen, sodass sie personalisiertere Fernseherlebnisse liefern können. Wir machen Zuschauerbindung zu einem datengesteuerten Erfolg basierend auf der umsetzbaren Analytik der Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE). Conviva ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Silicon Valley, Kalifornien, und verfügt über Büros in New York und London. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.conviva.com.

Informationen zu Sky

Sky ist Europas führendes Unterhaltungsunternehmen mit 22 Millionen Kunden in fünf Ländern: Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien. Das Unternehmen verzeichnet jährliche Einnahmen von 12 Milliarden Pfund und ist Europas führender Investor in Fernsehinhalte mit einem kombinierten Programmbudget von 5 Milliarden Pfund.

Von exklusiven Partnerschaften mit HBO und Showtime bis hin zu Skys eigener Originalprogrammgestaltung bietet Sky gemeinsam mit dem besten Fernseherlebnis das beste und breitgefächertste Spektrum von Inhalten, um jedem einzelnen Kunden entgegenzukommen. Egal ob durch die mehrfach preisgekrönte Box der nächsten Generation Sky Q oder durch Skys vertragsfreien Online-Streaming-Service NOW TV haben Kunden überall und zu jedem beliebigen Zeitpunkt Zugriff auf die aktuellsten Filme, Dramen, Sportübertragungen und Kinderunterhaltung. Das alles wird durch Skys branchenführenden Kundendienst unterstützt.

Skys Erfolg basiert nicht nur darauf, was das Unternehmen unternimmt, sondern auch wie es dabei vorgeht. Sky, das von Newsweek zu einem der zehn führenden grünen Unternehmen gewählt wurde - eine der weltweit anerkanntesten Bewertungen für die Umweltleistung von Unternehmen -

(http://www.newsweek.com/green-2016/top-green-companies-world-2016)st

ellt sicher, dass seine Geschäftsstrategie über den gesamten Konzern hinweg integriert wird.

Sky beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter und ist von The Times als einer der 50 führenden Arbeitgeber für Frauen aufgeführt. Sky ist an der Londoner Börse notiert (SKY).

