AVISO-PK: Stöger präsentiert morgen in Linz erste Pilotregionen für Aktion 20.000

Pressegespräch mit Sozialminister Stöger, Bürgermeister Luger, Bürgermeister Kaineder u. AMS-Geschäftsführer Strasser

Wien (OTS/BMASK) - Die Aktion 20.000 ist eine der ambitioniertesten Arbeitsmarktinitiativen seit Jahrzehnten. Durch die Finanzierung von 20.000 Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre in Gemeinden, gemeinnützigen Trägervereinen und Sozialen Unternehmen setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt, um die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe langfristig zu halbieren. Bereits im Juli wird die Aktion 20.000 in Pilotregionen in allen Bundesländern starten. Sozialminister Alois Stöger präsentiert im gemeinsamen Pressegespräch mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Ferdinand Kaineder, Bürgermeister der Marktgemeinde Altenberg, und AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Strasser, die Pilotregion für Oberösterreich sowie Details für die regionale Umsetzung.

Es informieren:



- Sozialminister Alois Stöger

- Klaus Luger, Bürgermeister Linz

- Ferdinand Kaineder, Bürgermeister Altenberg

- AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Strasser



Datum: 30.03.2017, 11:30 Uhr

Ort: OÖ Presseclub, Raum A

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

