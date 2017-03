Glanz und Glamour bei Promo-Dreh zur Romy mit Katharina Straßer und Andi Knoll

Feierliche Gala am 22. April live in ORF 2

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für die Romy-Gala laufen auf Hochtouren! Durch die glamouröse Gala führt heuer erneut das Moderatorenduo Katharina Straßer und Andi Knoll – ORF 2 überträgt am Samstag, dem 22. April 2017, live ab 21.10 Uhr. Gestern standen die beiden für einen Promo-Dreh im ORF-Zentrum vor der Kamera. Fotos davon sind ab sofort auf presse.ORF.at abrufbar.

Die beiden Moderatoren dürfen sich heuer außerdem über eine Nominierung für den beliebten Publikumspreis freuen: Katharina Straßer („Schnell ermittelt“, „Gemischtes Doppel“) steht neben anderen in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe“ zur Wahl, Andi Knoll („Die große Chance der Chöre“, „Wer singt für Österreich“) darf in der Kategorie „Show/Unterhaltung“ auf einen Preis hoffen.

Romy 2017 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 7. April 2017 kann unter http://www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 20 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF mit insgesamt 26 ORF-Produktionen (eigen- bzw. koproduziert bzw. kofinanziert) nominiert.

Die heimische Online-Videothek Flimmit hat passend zu Verleihung der Romy am 22. April eine eigene Filmkollektion mit mehr als 30 Titeln zusammengetragen. Die Kollektion enthält eine Vielzahl der diesjährigen Nominierten in ihren besten Rollen. Darunter fallen Titel von österreichischen Schauspielgrößen wie Tobias Moretti („Landkrimi: Endabrechnung“), Ursula Strauss („Das Sacher. In bester Gesellschaft“), Patricia Aulitzky („Pregau – Kein Weg zurück“) und vielen mehr! Mehr dazu unter www.flimmit.com.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

