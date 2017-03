AVISO 3. April : Eröffnung des neuen städtischen Kindergarten-Standortes in Wien-Wieden

Neuer Standort in der Goldeggasse für 45 Kinder

Wien (OTS) - In der Goldeggasse in Wien-Wieden wird kommenden Montag, den 3. April, ein neuer städtischer Kindergarten-Standort eröffnet. Der Standort wird als Ergänzung zum Kindergarten in der Argentinierstraße 44 geführt und bietet 45 Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren Platz.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Leopold Plasch nehmen am Montag, den 3.4.2017, um 9 Uhr Uhr an der feierlichen Eröffnung teil.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.

Datum: 3.4.2017, um 09:00 Uhr



Ort:

Goldeggasse 19, 1040 Wien



