ORF SPORT + mit Kick-off-Event zur Beachvolleyball-WM Donauinsel 2017

Am 30. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 30. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Kick-off-Event zur Beachvolleyball-WM Donauinsel 2017 um 16.00 Uhr, die Höhepunkte von den österreichischen Meisterschaften Ski alpin der Damen und Herren um 19.00 Uhr, von den österreichischen Meisterschaften in den Lateintänzen um 19.20 Uhr, vom Großen Preis von Australien um 20.15 Uhr und vom Weltcup im Fechten in Mödling um 22.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Nur noch 120 Tage bis zum großen Sommerhighlight, den FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaften auf der Wiener Donauinsel. Vom 28. Juli bis 6. August kämpfen die weltbesten Beachvolleyball-Teams um den heiß begehrten Weltmeistertitel und ein Rekordpreisgeld. Beim Kick-off-Event am Donnerstag, dem 30. März, in der Spanischen Hofreitschule in Wien informieren Mag. Renate Brauner (Stadträtin der Stadt Wien), Dr. Margarete Schramböck (CEO, A1 Telekom Austria AG), Dr. Andreas Mailath-Pokorny (Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und Sport), Dr. Ary S. Graça (Präsident, FIVB), Peter Kleinmann (Präsident, ÖVV) und Hannes Jagerhofer (CEO, Beach Majors GmbH) über die Weltmeisterschaft. Außerdem wird Österreichs Beachvolleyball-Elite anwesend sein.

ORF SPORT + überträgt den Kick-off-Event um 16.00 Uhr live. Reporter ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

