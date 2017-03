Toto: Vierfachjackpot – jetzt geht es um 50.000 Euro

Doppeljackpot beim Zwölfer, da geht’s um rund 17.000 Euro

Wien (OTS) - Das Spielprogramm der Toto Runde 13A hatte es in sich:

Es gab zum vierten Mal in Folge keinen Dreizehner, und somit geht es am Wochenende um den ersten Vierfachjackpot im heurigen Jahr. Im Dreizehner Gewinntopf werden dann rund 50.000 Euro liegen.

Auch beim Zwölfer blieb der Gewinntopf verschlossen, es gab zum zweiten Mal hintereinander keinen Zwölfer, und im Doppeljackpot werden in der Runde 13B etwa 17.000 Euro liegen.

Und schließlich heißt es weiterhin Jackpot auch in der Torwette. Im Topf für fünf richtige Ergebnisse liegen rund 6.500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 13B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 13A:

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 35.131,30 – 50.000 warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 9.435,40 1 Elfer zu EUR 1.151,90 8 Zehner zu je EUR 287,90 21 5er Bonus zu je EUR 45,70

Der richtige Tipp: X 2 2 2 2 / 1 1 2 1 X 2 X X 2 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 6.476,60 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 438,10 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 136,90 Hattrick: JP zu EUR 191.382,10

Torwette-Resultate 1:1 1:2 0:2 0:1 2:+

