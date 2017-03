Margareten: Musik und Plauderei mit Stefan Sterzinger

Wien (OTS/RK) - Unter dem Motto „Akkordeon & more“ präsentiert der Harmonika-Virtuose und Sänger Stefan Sterzinger am Donnerstag, 30. März, in einem vormaligen Nachtlokal ein erfreuendes Solo-Programm. Um 19.30 Uhr geht seine Musik-Show mit Geplauder und Erzählungen im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) los. Sterzinger ergreift das Schifferklavier, begrüßt die Gäste mit einem herzlichen „Aloha“ und spannt in Liedform einen Bogen von der Liebe bis zum Spott. Einlass: ab 19.00 Uhr.

Der Akkordeonist spielt ältere und neuere Lieder und sorgt für „Trost und Erfrischung“. Zwischendurch plaudert der Musikus mit dem Publikum, erzählt Geschichten und lockert die Veranstaltung mit Rückblicken, Vorschauen und Kuriositäten auf. Die Programm-Beschreibung ist eindeutig: „Love, Peace & Trallalla“. Spenden der Zuhörerschaft werden erbeten. Nähere Informationen über den Abend von und mit Stefan Sterzinger: Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“) bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Ziehharmonika-Spieler Stefan Sterzinger:

http://sterzinger.priv.at/home/

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

