Wien: Polizeilicher Erfolg bei Schwerpunktaktion

Wien (OTS) - Am 27. März 2017 wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis 02.00 Uhr eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrolle in Wien-Meidling durchgeführt. Neben der Anhaltung von 30 positiv auf Suchtmittel getesteten Lenkern, konnten die Polizisten weitere Erfolge für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr verzeichnen.

• 2 alkoholisierte Lenker über 0,8 Promille

• 28 Entziehungen der Lenkberechtigung

• 54 Anzeigen und 44 Organmandate im sonstigen Verkehrsbereich

• 315 Alko-Vortests

• 89 Identitätsfeststellungen

• 1 Strafrechtsanzeige

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at