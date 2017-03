Wien Holding: Wien-Ticket-Osteraktion von 1. – 17. April 2017

Top-Events bis zu 30 Prozent ermäßigt

Wien (OTS/RK) - Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, liefert mit seiner Osteraktion wieder die perfekte Geschenkidee für jedes Osternest: Von 1. bis 17. April 2017 gibt es bis zu 30 Prozent Reduktion auf die Ticketpreise zahlreicher Events und Veranstaltungen! Alle ausgewählten Veranstaltungen können bis einschließlich 17. April mit dem Aktionscode „OSTERN“ online über www.wien-ticket.at, im Call Center unter 01/58885 (täglich von 8 bis 20 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper sowie an allen Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen gebucht werden.

Top-Events zu Top-Preisen

Die breitgefächerte Palette der ausgewählten Veranstaltungen für die Osteraktion lässt keine Wünsche offen. Die komplette Liste ist unter www.wien-ticket.at abrufbar. Vorab einige Highlights:

„David Garrett“, 23. April, Wiener Stadthalle (-10%)

„I am from Austria“, ab 16. September, Raimund Theater (-10%) „Otto Schenk – Perlen des Humors“, 21. Juni, Theater Akzent (-10%) „Holiday On Ice – TIME“, ab 18. Jänner 2018, Wiener Stadthalle (-10%) „DDSG Blue Danube“ Themenfahrten 2017 (-10%)

„Take Festival“, ab 25. April, Alte Post, Wien (-20%)

„Heiss – Eine Saunarette“, ab 24. Juni, Kultursommer Laxenburg 2017 (-20%)

„EAV“, 30. Juli, Seebühne Mörbisch (-20%)

„Schikaneder“, bis 21. Juni, Raimund Theater (-30%)

„Iss was G'Scheitz“ Kabarett von Verena Scheitz, 11. Juni, CasaNova Vienna (-30%)

„Mozarthaus Vienna“ Ausstellungseintritt, ganzjährig, EUR 9,- (statt EUR 11,-)

Wien-Ticket-Gutscheine fürs Osternest

Wer auf der Suche nach dem passenden Geschenk noch nicht fündig geworden ist, ist mit den Wien-Ticket-Gutscheinen gut beraten, denn damit schenkt man jede Menge Spaß, gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Die Gutscheine sind in den Stückelungen 5 / 10 / 20 / 50 / 100 EUR erhältlich – über www.wien-ticket.at auch in der bequemen Print@home-Variante – und für alle Veranstaltungen, die von Wien-Ticket angeboten werden, einlösbar.

Wien-Ticket

Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, wurde 2005 gegründet und setzt über drei Millionen Tickets jährlich für nahezu alle Events in und rund um Wien ab. Damit hat sich Wien-Ticket in nur wenigen Jahren zu einem der größten Ticketseller in Österreich entwickelt. Das Unternehmen vermarktet und verkauft Tickets sowohl für die Wien Holding-Kulturbetriebe wie die Wiener Stadthalle oder die Vereinigten Bühnen Wien, als auch für viele andere Event-, Konzert- und KulturanbieterInnen in Österreich.

Tipp: Die Wien Holding verkürzt die Wartezeit auf den Osterhasen! Mit „Ostern in Wien“ ist ab dem 6. April wieder Ostereiersuchen angesagt. Hinter jedem Osterei verstecken sich bis zum 17. April täglich tolle Preise der Wien Holding-Unternehmen: Musical-Tickets der Vereinigten Bühnen Wien, Tickets für den Twin City Liner der Central Danube Region, Eintrittskarten für die Wiener Stadthalle, für die Therme Wien, etc. Täglich mitmachen lohnt sich! Jetzt zu Ostern in Wien voranmelden:

https://www.wienholding.at/Ostern-in-Wien-Gewinnspiel

Rückfragen & Kontakt:

Denise Fürhacker

Wien-Ticket

Tel.: +43 1 58885 – 590

E-Mail: denise.fuerhacker @ wien-ticket.at

www.wien-ticket.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel: +43 1 408 25 69 – 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at