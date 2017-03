Jan Vanbrabant ist neuer Vorstandsvorsitzender der ERBER AG

Getzersdorf/NÖ (OTS) - Jan Vanbrabant, PhD (50) übernimmt mit 1.April 2017 die Geschäftsführung der ERBER AG und ist als Vorstandsvorsitzender für die zukünftige Unternehmensführung und -strategie verantwortlich.

Der Vorstand der ERBER AG, Holding Company der ERBER Group (BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR, BIO-FERM und EFB), gibt bekannt, dass Jan Vanbrabant, PhD (50) mit 1.April 2017 den Vorstandsvorsitz im niederösterreichischen Biotechnologieunternehmen übernimmt.

Jan Vanbrabant ist seit 2009 für das Unternehmen tätig und hat in seiner bisherigen Funktion als Managing Director BIOMIN Asia Pacific maßgeblich zum Aufbau und zum Erfolg dieser Region beigetragen. Seit Oktober 2016 ist Jan Vanbrabant Vorstandsmitglied der Erber AG und zeichnete in dieser Position weltweit für die Prozesse Procurement & Production, Sales & Marketing sowie Infrastructure der gesamten ERBER Group verantwortlich.

Nach seinem Doktoratsstudium im Bereich Biochemie/Mikrobiologie an der Universität in Ghent (Belgien), folgte ein Bachelorabschluss in Wirtschaft und ein Executive MBA in Marketing. Seine berufliche Karriere verfolgte Vanbrabant im internationalen Umfeld. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Funktionen in der Pharma-, sowie in der Agro- und Biotechnologie Branche zurück.



In seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender wird Jan Vanbrabant weltweit für die die zukünftige Unternehmensführung und -strategie der gesamten ERBER Group verantwortlich sein.

ERBER Group

Die ERBER Group ist eine weltweit führende Firmengruppe im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit, mit Schwerpunkten auf natürlichen Futteradditiven, Futter- und Lebensmittelanalytik sowie Pflanzenschutz mit Sitz in Niederösterreich/Getzersdorf. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 290 Millionen Euro.

Die ERBER Group umfasst BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR, BIO-FERM und EFB.



Inklusive Vertriebspartnern ist die ERBER Group in über 120 Ländern vertreten. Die internationale Ausrichtung, die firmeneigene Forschung und Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren für das jährliche Wachstum der ERBER Group.



Die Unternehmensgruppe versteht sich als Expertenorganisation und ist Weltmarktführer im ursprünglichen Kerngeschäft des Mykotoxin-Risiko-Managements. Die leistungsstarke innerbetriebliche Forschung und Entwicklung bietet die Grundlage zur Entwicklung kundenorientierter und innovativer Lösungen, was insbesondere durch gemeinsame Projekte mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützt wird.



Das Unternehmen wurde 1983 als „BIOMIN GmbH“ von Erich und Margarete Erber in Pottenbrunn/Niederösterreich gegründet und ist bis heute in Familienhand.

