Neue Themenbox „Erneuerbare Energien“ der Büchereien Wien

Wien (OTS) - Was ist Energie? Wie wird sie gewonnen und gespeichert? Worin unterscheiden sich fossile Brennstoffe und Nuklearenergie von den erneuerbaren Energien? Was hat Energie mit dem Klimaschutz zu tun? Antworten auf diese und andere Fragen liefern Bücher aus der neuen Themenbox „Erneuerbare Energien“, die in einer Kooperation mit den Büchereien Wien und der MA 20 – Energieplanung erstellt wurde.

Spannende Sachbücher, Geschichten und Märchen mit Informationen und Denkanregungen rund um das Thema Energieressourcen, Klimawandel und Nachhaltigkeit geben Volksschulkindern die Möglichkeit, über ihre Umwelt nachzudenken. Einfache, altersgerechte Experimente wecken das Interesse der Kinder und begeistern sie für naturwissenschaftliche Themen; sie können z.B. untersuchen, wie Solar-, Wind- und Wasserenergie entsteht. Als Unterstützung für die Lehrpersonen bieten pädagogische Begleitmaterialien diverse Projektkonzepte, Basteleinleitungen und Experimente.

Durch diese intensive und vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema Energieversorgung schulen die Kinder ihr Bewusstsein im Umgang mit Energieressourcen und der Umwelt.

Die Themenboxen und andere pädagogische Materialien wie Schulfilme und Bilderbuchkinos können bequem online bestellt werden: die Entlehnung ist unkompliziert und kostenfrei. Zur Planung von Schwerpunkten, Veranstaltungen und Aktionstagen können die Themenboxen bis zu einem Jahr im Voraus reserviert werden. Als Abholort stehen neben dem Bibliothekspädagogischen Zentrum sämtliche Zweigstellen der Büchereien Wien (ausgenommen Hauptbücherei) zur Verfügung.

Sämtliche Themen und die detaillierten Bücherlisten sind auf der Website des Bibliothekspädagogischen Zentrums abrufbar:

www.bpz.buechereien.wien.at.

