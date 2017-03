15 Jahre Pedigree® DentastixTM

Gesunde Zähne - gesunder Hund

Wien (ots) - Hundezähne brauchen die richtige Pflege, um gesund zu bleiben. Mit Pedigree® DentastixTM haben Vierbeiner nicht nur Spaß beim Kauen. Gleichzeitig werden Beläge entfernt, es bildet sich weniger Zahnstein. Das Erfolgsrezept funktioniert seit 15 Jahren:

Heute ist Pedigree® DentastixTM Österreichs beliebteste tägliche Hundezahnpflege.

Tatsächlich sind 4 von 5 Hunden über drei Jahren von Zahnproblemen betroffen. Das macht den Vierbeinern das Leben schwer: Denn sie verwenden ihre Zähne so vielseitig wie wir Menschen unsere Hände. Bei der Futteraufnahme und -zerkleinerung, bei der Fellpflege oder beim Spielen. Um so wichtiger ist die richtige Pflege, die Hundezähne stark und gesund hält. Hier sind die Produkte von Pedigree® federführend: Sie machen es durch ihre besondere Form, Textur sowie Aktiv-Wirkstoffe möglich, dass beim Kauen der Leckerlis die Zähne gereinigt werden und die Bildung von Zahnstein reduziert wird.

Beim Thema Hundezahnpflege hat Pedigree® seit Jahren die Nase vorn, setzt sich zum Beispiel mit der Aktion "Gesunde Hundezähne" stark dafür ein, die Zahngesundheit österreichischer Hunde zu verbessern. Dennoch ist die Bedeutung der täglichen Zahnpflege längst nicht jedem einzelnen Hundebesitzer bekannt. Pedigree® DentastixTM hat daher zum 15. Geburtstag nur einen Wunsch: noch mehr Bewusstseinsbildung für gesunde Hundezähne!

Pünktlich zum Geburtstag startet daher auf Facebook eine große Spendenaktion, die Pedigree® Smile Challenge. Unter dem Motto Lachen-Helfen-Gewinnen sind die User eingeladen, ein Selfie gemeinsam mit ihrem Hund und natürlich dem schönsten Lächeln zu posten. Mit jedem geposteten Foto wird ein Wochenvorrat DentastixTM oder DentaflexTM an Tierheime oder Tierhilfsorganisationen gespendet. So kann gemeinsam auch Hunden geholfen werden, denen es derzeit noch weniger gut geht. Und das ist noch nicht alles. Denn wer mitmacht, kann gewinnen: Eine Jury wählt das beste Foto aus - der Gewinner kann sich über einen Jahresvorrat an Pedigree® Zahnpflege und Leckerli freuen. Mehr zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen auf

https://de-de.facebook.com/PedigreeAT.

Pedigree® DentastixTM ist in drei verschiedenen Größen für kleine, mittelgroße und große Hunde erhältlich.

Über Mars

Die Mars Austria OG ist eine Tochtergesellschaft von Mars, Incorporated (http://www.mars.com), einem weltweit tätigen Familienunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von ca. 33 Mrd. Dollar. In Österreich erwirtschaften die etwa 500 Mitarbeiter von Mars Austria (http://www.mars.at) in den drei Produktsegmenten Süßwaren, Lebensmittel und Heimtiernahrung einen Jahresumsatz von rund 370 Mio. Euro.

Als Tiernahrungshersteller fördert Mars zahlreiche Initiativen für verantwortungsbewusste Heimtierhaltung und die Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung, ebenso wie die Bemühungen von Tierschutzeinrichtungen. Mars Austria unterstützt beispielsweise die Initiative "Schulhund.at", das Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung (IEMT) sowie in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien die "Aktion Gesunde Hundezähne".

Den erfolgreichen Mars-Marken wie WHISKAS®, SHEBA®, PEDIGREE®, CESAR® schenken weltweit Millionen Hunde- und Katzenfreunde ihr Vertrauen. Das Mars-eigene Forschungszentrum im englischen Waltham schafft seit Jahrzehnten wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung von Heimtiernahrung.

Weitere Informationen: www.pedigree.at

