WIFI Unternehmerservice: Gefunden werden im Internet

Kostenloses Webinar am 27.4.2017 erklärt, wie die eigene Website schneller gefunden wird und welche Tipps es dabei zu beachten gibt

Wien (OTS) - Der Installateur in der Nähe, das ausgefallene Geschenk zum Muttertag, Öffnungszeiten eines Restaurants am Sonntag: Potentielle Kundinnen und Kunden suchen täglich im Internet. Im scheinbar grenzenlosen Angebot des Internets gefunden zu werden, ist eine große Herausforderung. Einfache und kostenlose Maßnahmen können das Suchmaschinen-Ranking verbessern und die Unternehmenswebsite nach oben bringen.

Im kostenlosen Webinar des WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zum Thema Suchmaschinenoptimierung am 27.4.2017 (14:00 – 14:45 Uhr) erklärt der SEO-Experte Jan Königstätter, wie gesucht wird, wie die richtigen Keywords vorkommen sollten und worauf beim Aufbau der Website zu achten ist. Markus Raml, WIFI Österreich Kurator, dazu: „Es ist gut zu wissen, dass schon mit einfachen Maßnahmen das Suchergebnis positiv beeinflusst werden kann. Dazu gehört zum Beispiel das Anlegen einer eigenen Unterseite für jede Dienstleistung, um dort die Probleme der Kunden konkret zu benennen. Mit dem Webinar im April will das WIFI Unternehmerservice zeigen, wie Unternehmerinnen und Unternehmern mit einfachen Werkzeugen selbst ihr Suchmaschinenranking verbessern können.“ Die Maßnahmen in der Suchmaschinenoptimierung (kurz SEO für Search Engine Optimization) sind übrigens kostenlos und vielfach selbst umsetzbar, im Gegensatz zum Suchmaschinenmarketing (kurz SEM für Search Engine Marketing).

Kostenloses Live-Webinar der Wirtschaftskammer und des WIFI

„Wer im Internet nicht gefunden wird verliert Kunden. Suchmaschinenoptimierung: Wie mach‘ ich das?“

Donnerstag, 27.4.2017, 14:00 – 14:45 Uhr mit Jan Königstätter

Online-Anmeldung: www.unternehmerservice.at/diewebinare/seo

Alle Chat-Fragen, Videos sowie weitere Services und Ansprechpartner/innen sind nach dem Webinar unter www.unternehmerservice.at/infokompakt /seo abrufbar.

Das WIFI Unternehmerservice

Das WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich hat die Unternehmerin und den Unternehmer im Fokus. Ziel ist es, die Unternehmerkompetenzen zu erweitern. Alle Infos unter www.unternehmerservice.at Zum aktuellen Thema „Digitalisierung“ werden Webinare, Online Tools, Leitfäden, geförderte Beratungen und Publikationen angeboten. Mehr dazu unter www.wko.at/digital (PWK264/BS)

