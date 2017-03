PULS 4 sichert sich Exklusiv-Rechte für TV-Sensation "Ninja Warrior" in Österreich

Die international erfolgreiche Wettkampfshow gibt's exklusiv in Österreich ab Herbst 2017 auf PULS 4. BEWIRB DICH JETZT unter puls4.com/ninja-warrior #NinjaWarriorAustria #puls4

Wien (OTS) - Der PULS 4 Programmdirektion ist ein Lizenz-Coup gelungen. Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe sichert sich die Österreich-Rechte der internationalen TV-Sensation. Die Castings für "Ninja Warrior Austria" laufen ab sofort an. Zu sehen ist die spannende Actionshow ab Oktober 2017.

Der anspruchsvolle TV-Hindernisparcours läuft bereits sehr erfolgreich in den USA, Japan und in Großbritannien. Im letzten Jahr wurde "Ninja Warrior Germany" zum quotenstarken Überraschungshit – auch bei ZuseherInnen in Österreich.

"Ninja Warrior Austria" darf sich nur nennen, wer den atemberaubend schwierigen Parcours fehlerlos überwindet. Dafür braucht es enorme Körperbeherrschung, Kraft und Ausdauer. Hochspannung ist garantiert!

Wer alle Hürden schafft, bekommt neben dem Titel "Ninja Warrior Austria" auch noch 44.444 Euro!

