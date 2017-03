Globale Rekrutierung durch Tianjin Airlines beginnt in London

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - Tianjin Airlines entwickelt sich zu einer wahrhaft internationalen Fluggesellschaft und wird im Jahr 2017 eine globale Rekrutierung starten, die am 29. März 2017 in London beginnen wird.

Tianjin Airlines Company Limited (Tianjin Airlines) visiert die Entwicklung zu einer wahrhaft internationalen Fluggesellschaft an und wird im Jahr 2017 zum ersten Mal einen globalen Flugbegleiter-Rekrutierungsplan umsetzen, um die besten Flugbegleiter/innen weltweit zu finden. Dies wird Passagieren der Tianjin Airlines ermöglichen, eine wahrhaft internationale, erschwingliche First-Class-Erfahrung zu genießen. London wird der erste Stopp sein. Tianjin Airlines wird am 29. März um 9 Uhr im Sofitel am London Gatwick Airport Flugbegleiter-Überprüfungen durchführen, um so Kandidaten zu finden, die für Tianjin Airlines als Flugbegleiter/in arbeiten möchten. Dies ist die erste Phase der Pläne der Tianjin Airlines für die internationale Entwicklung.

Tianjin Airlines wurde im Juni 2009 von der Regierung von Tianjin und der Hainan Airlines Group als Fluggesellschaft gegründet. Im Besitz der Tianjin Airlines befinden sich über 90 Flugzeuge, hauptsächlich A320, A330 und E190. Durch ihre Entwicklung in den letzten Jahren hat die Tianjin Airlines ein Streckennetz mit Tianjin, Xi'an, Hohhot und Urumqi als wichtigsten Drehkreuzen aufgebaut Sie fliegt über 250 Städte an und hat mehr als 160 Inlandsrouten eröffnet; über 30 internationale (regionale) Routen erweitern das Netz auf Asien, Europa und andere Kontinente. Das jährliche Passagiervolumen der Tianjin Airlines hat über 12 Millionen erreicht.

Mit der Einführung des A330, einem Großraumflugzeug, im Jahr 2016 hat die Tianjin Airlines neue Routen eröffnet, darunter u. a. Tianjin -Moskau, Tianjin - Chongqing - London (Gatwick), Tianjin - Chongqing -Auckland.

Eine neue Nonstop-Route, die London und Xi'an (China) verbinden soll, soll diesen Sommer eröffnet werden.

2017 wird das Jahr sein, in dem Tianjin Airlines ihr internationales Profil steigern und erweitern will.

