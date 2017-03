Floridsdorf: Konzert-Abend „Mit Schwung um die Welt“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ lädt am Donnerstag, 30. März, zu einem bewegenden Konzert-Abend im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ein. Die Veranstaltung wird im Festsaal des Museums durchgeführt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Das Programm hat den Titel „Mit Schwung um die Welt“. Die Beethoven-Verehrer kündigen reizvolle melodiöse Darbietungen an: „Ein Streifzug um die nördliche Weltkugel von Kanada bis Russland“. Zu hören sind Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini und anderen namhaften Tonsetzern. Olga Bolgari (Gesang), Peter Illavsky (Violoncello) sowie Wolfgang Leidenfrost (Klavier) wirken an dem Konzert mit. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro („Eintrittsspende“). Auskünfte: Telefon 278 52 67, E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Der Beethoven-Verein kooperiert bei dem klassischen Musik-Abend mit der Vereinigung „Kultur hoch drei“. Für Kulturinteressierte gibt es regelmäßig empfehlenswerte Veranstaltungen im Museum im „Mautner Schlössl“ in der Prager Straße 33. Informationen dazu: Telefon 0664/55 66 973 bzw. Telefon 270 51 94 (Museumsleitung: Ferdinand Lesmeister). E-Mails an das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Bezirkshistoriker-Team: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Olga Bolgari (Musik Institut Wien),

Peter Illavsky (Musik Institut Wien):

http://musicinstitute.at/singen-lernen/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

