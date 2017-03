Termine am 29. März in der "Rathauskorrespondenz"

08.30 Uhr, Fototermin anl. Zubau an der NMS Dietrichgasse mit StR Jürgen Czernohorszky (3., Dietrichgasse 36) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Helmuth Niederle sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Mirzoyan durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.00 Uhr, Feier anl. 40 Jahre Haus Atzgersdorf mit StRin Sandra Frauenberger, BV Gerald Bischof und KWP-GFin Gabriele Graumann (Haus Atzgersdorf, 23., Gatterederstraße 12) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Innere Stadt (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 6-8)

