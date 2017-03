Blümel zu Relocation: Wien setzt Willkommenskultur fort

Vernunft und Hausverstand in Flüchtlingsfrage notwendig - Flip-Flop-Kanzler unberechenbar, Bürgermeister unbelehrbar - Wiener SPÖ muss Scheinwelt verlassen

Wien (OTS) - „Angesichts der aktuellen Aussagen von Bürgermeister Häupl in Zusammenhang mit dem Relocation-Programm, ist neuerlich festzustellen, dass die SPÖ in Wien weiterhin auf eine völlig überzogene und fahrlässige Willkommenskultur setzt“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zu den Äußerungen von Häupl gegenüber dem Standard. Selbst Bundeskanzler Kern habe in manchen Phasen seines Flip-Flop-Kurses erkannt, dass hier Handlungsbedarf bestehe. „Wie die Meinung von Kern in ein paar Minuten oder Tagen dazu sein wird, ist zwar völlig unklar. Der Wiener Bürgermeister und Teile seiner SPÖ sind aber jedenfalls unbelehrbar“, so Blümel.

Die Wiener SPÖ müsse endlich die rot-grüne Brille ablegen, ihre Scheinwelt verlassen und sich der Realität stellen. Die Fortsetzung einer Politik, die von Willkommenskultur und Sozialromantik geprägt ist, verschärfe lediglich die vorhandenen Probleme. „Es ist allerhöchste Zeit, dass der Bürgermeister und seine rot-grüne Stadtregierung endlich an Wien und seine Bürgerinnen und Bürger denken und Vernunft und Hausverstand in der Flüchtlingsfrage einkehren lassen“, so Blümel abschließend.

