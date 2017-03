Ian Johnston zum Leiter des Culture Shaping von Heidrick & Struggles in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika benannt

Chicago und London (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), weltweiter Premiumanbieter der Bereiche Leadership Consulting, Culture Shaping und Executive Search für die oberste Führungsebene, hat heute Ian Johnston zum 1. April als geschäftsführenden Gesellschafter für Culture Shaping der Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika bestellt.

"Ian Johnston wird in seiner neuen Rolle die Arbeit, die wir im Bereich Culture Shaping für Kunden in diesen Regionen leisten, ausbauen und beschleunigen. Dies unterstützt die Strategien profitablen Wachstums der Kunden", sagte Michael Marino, leitender Vizepräsident und geschäftsführender Gesellschafter des Bereichs Culture Shaping bei Heidrick & Struggles. "Zudem wird er die Zusammenarbeit innerhalb von Heidrick & Struggles stärken, um mittels unserer vereinten Beratungsdienstleistungen weiteren Wert für Kunden zu schöpfen."

Ian Johnston war seit 15 Jahren als leitende Führungskraft des Bereiches Culture Shaping in Europa tätig, zuletzt als Partner. Er ist bekannt dafür, CEOs dabei zu helfen, mit Führungskraft, Vision und klarer Zielsetzung zu leiten. In der Zusammenarbeit mit den Kunden gewährleistet er, dass die Unternehmen in Zeiten der Unsicherheit einen strategischen Blick auf die Firmenkultur behalten.

Ian Johnston war in den letzten 5 Jahren in mehr als 35 Ländern tätig und stand Kunden dabei zur Seite, national und international konsistente Kulturen zu schaffen. Er hat beträchtliche Erfahrung darin, Firmen- und Führungskultur in internationalen Großunternehmen zu stärken. So wurden Geist und Leistung einer Reihe von Kunden gehoben, darunter Telekom SA, Rolls Royce, Proximus (zuvor Belgacom), GlaxoSmithKline, UK Power Networks, Shell, Saudi Telecom Company, Anglo American und Hutchinson Whampoa.

Über Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII

(http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=HSII))

hilft den wichtigsten Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf im Bereich Talent und Führungskräfte zu decken und ist Premiumanbieter der Bereiche Leadership Consulting, Culture Shaping und Executive Search für die oberste Führungsebene. Heidrick & Struggles war vor mehr als 60 Jahren bahnbrechend im Bereich der Suche nach Führungskräften. Heute ist das Unternehmen der Berater des Vertrauens und bietet integrierte Lösungen im Bereich der Unternehmensführung an. Heidrick & Struggles hilft seinen Kunden dabei, die Welt zu verändern - eine Führungsmannschaft nach der anderen. www.heidrick.com.

2012 erwarb Heidrick & Struggles Senn Delaney, weltweit die erste Firma, die sich exklusiv auf die Umstellung von Firmenkulturen konzentriert. Seit 1978 ist Senn Delaney die Management-Consultingfirma, mit der die meisten CEOS von Unternehmen der Fortune 500 und Global 1000 als Partner ihres Vertrauens bei Formung der Firmenkultur zusammenarbeiten.

