Urlaub bei Don Bosco

Die Salesianer begrüßen während der Sommermonate in ihren Häusern in Wien und Klagenfurt jugendliche und Erwachsene Gäste und Familien aus aller Welt

Wien/Klagenfurt (OTS) - Eines der Hauptanliegen des heiligen Don Bosco (1815-1888) war es, dass junge Menschen ihre Freizeit sinnvoll verbringen sollen. Die Salesianer Don Boscos laden während der Sommermonate in ihre Häuser in Wien und Klagenfurt ein und freuen sich über jugendliche und erwachsene Gäste und Familien aus aller Welt.

Klagenfurt: Erholung am Wörthersee

Das freundliche Don Bosco Gästehaus befindet sich in ruhiger Lage, mit dem Fahrrad oder den Öffis sind der See und das Stadtzentrum jedoch in wenigen Minuten zu erreichen. Die Nähe zum Bahnhof ermöglicht eine Anreise mit der ÖBB und z.B. eine Weiterreise mit dem Intercitybus nach Laibach (SLO) oder nach Udine (IT). Mit dem eigenen Auto gelangt man auch in knapp zwei Stunden ans Meer.

Angebote

Ferienwohnungen für 2 Personen: ab € 29 pro Person/Nacht Ferienwohnungen für 4 Personen: ab € 37 pro Person/Nacht Dusche/WC, Balkon, Lift, Kostenloser PKW-Parkplatz außerhalb des Geländes, Kabel-TV, Lift, Küchenblock, Koch- und Essgeschirr, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Wifi-free/LAN

Öffnungszeiten: Juni/Juli/August

Tipp: Das Don Bosco Gästehaus eignet sich besonders für den Familienurlaub. Rabattaktionen bei längerer Verweildauer und für Mitarbeiter der Don Bosco Familie.

Don Bosco Gästehaus Klagenfurt

9020 Klagenfurt, Kirchengasse 31

Tel.: 0463/31137, Fax: -72

www.visitklagenfurt.at und www.dbh-klu.at

Wien: Sommerhotel in Citynähe

Das Sommerhotel Don Bosco ist modern adaptiert. Die günstige Lage unseres Hauses erlaubt es, innerhalb weniger Minuten zu Fuß ins grüne Erholungsgebiet Prater zu gelangen oder in nur 10 Minuten mit der U3 (Kardinal-Nagl-Platz) das Stadtzentrum zu erreichen!

Angebote

1-2 Bettzimmer (Dusche/WC) mit Frühstücksbuffet : € 42 Einzelzimmer/Nacht und € 64 /Doppelzimmer/Nacht.

Lift, Telefon, Wifi-free, auf Wunsch TV, gratis Parkplatz für Auto und/oder Bus

Angebote und Ermäßigungen für Familien, Gruppen, Stammgäste und für Mitarbeiter der Don Bosco Familie auf Nachfrage.

Spezialangebot

4 Nächte im DZ € 110/Person.

Öffnungszeiten: 2.7.-29.9.

Tipp: Radfahrer und Reisegruppen sind herzlich willkommen.

Sommerhotel Don Bosco

1030 Wien, Hagenmüllergasse 33

Tel. 01/71184 Fax - 112

sommerhotel @ donbosco.at

www.sommerhotel.at

Wien: Don Bosco Haus im Grünen

Unser Bildungshaus liegt im 13. Bezirk, im Westen von Wien mit optimaler Verkehrsanbindung in die Innenstadt. Alle Zimmer wurden 2016 generalsaniert. Wir bieten kostenfreien Parkplatz, Wifi-free/LAN und Kabel-TV in allen Zimmern. Ein großer Garten mit Fußballplatz, Cafeteria mit Wintergarten und die Kapelle runden unser Angebot ab.

Angebote

Einzelzimmer pro Nacht inkl. Frühstücksbuffet € 64

Doppel- oder Zweibettzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet € 58

Dreibettzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet € 52 Kinder im Zimmer der Eltern bis fünf Jahre gratis, bis 12 Jahre: € 26 bis 18 Jahre € 30 pro Nacht inkl. Frühstück

Gruppenermäßigung auf Anfrage

Öffnungszeiten: ganzjährig

Don Bosco Haus

1130 Wien, St. Veit Gasse 25

Tel.: 01/87839-0, Fax -414

dbh @ donbosco.at

www.donboscohaus.at

