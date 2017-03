BORGWARD BX5 feiert Marktstart in China

Die Borgward Group AG setzt ihre Wachstumsstrategie fort und startet den Verkauf des Borgward BX5 in China. Mit einer Länge von 4,48 Meter und einem Radstand von 2,68 Meter gehört der Debütant in das zurzeit am stärksten wachsende SUV-Marktsegment. Auf Wunsch mit vollvariablem Torque-on-demand-Allradantrieb ausgestattet, kombiniert der Borgward BX5 die Tugenden klassischer SUVs wie hohe Variabilität und souveränen Komfort mit einem in dieser Klasse einzigartigen Platzangebot und dem markentypischen umfassenden Online-Infotainment. "Unser neuer Borgward BX5 wird entscheidende Impulse für das Wachstum der Marke geben. Überzeugende Qualität, ein ausgezeichnetes Ausstattungsniveau oder die umfassenden Service- und Garantieangebote bei attraktiver Preisgestaltung werden unsere Kunden begeistern.", so Ulrich Walker, Vorstandsvorsitzender der Borgward Group AG anlässlich des Verkaufsstarts in der chinesischen Metropole Beijing.

Der BX5 folgt mit seinem OCTAGON-Grill mit dem legendären Markenrhombus, der Seitenlinie mit den typischen Wing Lines und dem prägnanten Borgward Schriftzug am Heck der charakteristischen Design-DNA des Unternehmens. Im Innenraum setzt sich die Designphilosophie mit Wing Line-Elementen nahtlos fort, hier dominieren hochwertige Materialien. Das ausgezeichnete Verarbeitungsniveau und die ergonomische Gestaltung aller Bedienelemente überzeugen zusätzlich. Mit seinem B-Link Smart Connectivity System folgt der BX5 auch hier der BORGWARD-Markenphilosophie und bietet einen intuitiven Bedienkomfort, hohen Vernetzungsgrad mit Internetzugang, umfangreiche Online-Services und den zentralen 8-Zoll-Touchscreen.

Sechs Ausstattungslinien, umfassende Garantie- und Servicepakete

Insgesamt können die Kunden aus sechs Ausstattungslinien wählen und den BX5 ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen konzipieren. Neben den bereits umfangreich ausgestatteten Basisversionen Manual Modern Style und Modern Style bieten die höherwertigen Ausstattungsniveaus Fashion Style, Energetic Style, Smart Style und Premium Style Details aus höheren Fahrzeugklassen wie eine Volllederausstattung, ein großflächiges Glasdach oder den schlüssellosen Zugang. Ergänzend bietet Borgward als erster deutscher Hersteller attraktive und preisgünstige Service- und Garantiepakete auf dem chinesischen Markt an. Wie schon beim Premierenmodell BX7 kann beispielsweise eine erweiterte Garantie oder ein umfangreiches Rundumsorglos-Reparatur-und Servicepaket abgeschlossen werden, das für die gesamte Lebenszeit des Fahrzeugs gilt.

Ausgezeichnete Sicherheit garantiert bei dem Borgward BX5 das umfassende, intelligente Insassen-Schutzkonzept PROTECT. Wegweisende Fahrdynamik- und unterstützende

Fahrerassistenzsysteme wirken vorbeugend und können Kollisionen verhindern. Im Fall der Fälle schützen eine hochstabile Fahrgastzelle mit exakt definierten Crashzonen sowie die passiven Rückhaltesysteme zuverlässig und können die Folgen eines Unfalls entscheidend mindern. Damit legt der BX5 den Grundstein, alle internationalen Crash-Ratings zu bestehen.

Auf dem chinesischen Markt garantiert ein aufgeladener, direkteinspritzender Benziner mit einer Leistung von 140 kW (190 PS) ansprechende Fahrleistungen bei klassenüblichen CO2- und Verbrauchswerten. Der Marktstart in Europa ist für das Jahr 2019 geplant, dann wird der BX5 auch mit einem wegweisenden Elektroantrieb verfügbar sein.

