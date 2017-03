Der erste EMS-Talk in Fernsehlänge - Ralf Möller, Doppelweltmeister, Öst. Golfteam etc. schwören drauf

EASY MOTION SKIN und DieMeinungsmacher.TV laden zum ersten & ausführlichsten EMS Expertentalk im deutschsprachigen Raum

Wien (OTS) - Zum ersten Mal wurde über den sportlichen Trend "EMS Training" – vor allem über die kabellose Weiterentwicklung namens EASY MOTION SKIN - jetzt in einer hochkarätigen Runde (Internationale Mediziner, Spitzensportler, Schauspieler, Trainer, Manager, Präsidenten Sportverbände etc.) diskutiert. EMS bedeutet Training in speziellen Anzügen die mithilfe von Stromimpulsen die Muskeln stimulieren.

Vom klassischen Einsatz für Hobbysportler und körperbewusste Damen & Herren als kleinstes Fitnessstudio der Welt – EASY MOTION SKIN als kabelloser EMS Anzug erobert die Sportwelt!

Der EMS-Expertentalk – moderiert vom bekannten Öst. TV-Gesicht Jürgen Peindl – aufgezeichnet vom DieMeinungsmacher.TV Fernseh Team über den Dächern von Wien. Online bereits zu sehen unter diemeinungsmacher.tv

Gerne wird der Talk als HD-File aber auch für Redaktionen & Medien zur Veröffentlichung und Verwendung kostenlos (nach Rücksprache) zur Verfügung gestellt!

