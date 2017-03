NEOS Wien begrüßt Bewerbung der Stadt Wien als neuen EMA-Standort

Beate Meinl-Reisinger: „Das volle Potenzial für den richtigen Standort in Wien wurde allerdings noch nicht erkannt.“

Wien (OTS) - „Wir begrüßen die heutige Ankündigung der Wiener Stadtregierung sich als zukünftigen EMA-Standort in Stellung zu bringen und weitere Maßnahmen zu tätigen. Die Ansiedelung der European Medicines Agency (EMA) wäre enorm wichtig für die Weiterentwicklung dieser Stadt. So stärkt sie nicht nur Wien als Wirtschafts- und Innovationsstandort, sondern bringt auch zahlreiche Jobs“, so Stefan Gara, Stadtentwicklungssprecher von NEOS Wien.

„Die von der Stadtregierung präsentierten Standortvorschläge für die Ansiedelung sind aus unserer Sicht noch nicht ausgereift. In London haben sich wegen der EMA rund 2000 Betriebe, Konsulenten und Dienstleister angesiedelt – das ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die wir uns auch für Wien wünschen würden – hier muss man also mögliche weitere Betriebsansiedelungen mitdenken. Leider hat die Stadt Wien noch immer kein adäquates Betriebszonenkonzept und generell wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Wirtschaft“, so Beate Meinl-Reisinger, Klubvorsitzende von NEOS Wien.

„Die Stockholmer haben einen Standort in einem bestehenden Biotech-Cluster vorgeschlagen. In Kopenhagen hat man den CEO einer der größten Pharmaunternehmen für die Standortsuche akquiriert. Die Konkurrenz schläft nicht - Wien sollte schleunigst auf die Suche nach möglichen Synergien und ausreichend großen Flächen gehen, damit man eine große, zukunftsorientierte Lösung präsentieren kann“, schließt die Klubvorsitzende.

