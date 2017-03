Große Umfrage zu Ostern: Ausgaben für Geschenke steigen

Handelsverband Consumer Check: ÖsterreicherInnen legen Schokolade, Eier und Spielsachen ins Osternest und geben dafür durchschnittlich 10 Euro mehr aus als im vergangenen Jahr.

Mit Ausgaben von durchschnittlich 60 Euro pro Person stellt Ostern – nach Weihnachten – das zweitwichtigste Fest für den österreichischen Handel dar.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Handelsverband Consumer Check werden im Laufe des Jahres die österreichischen Konsumenten zu den 12 speziellsten Shopping-Ereignissen befragt.



„Der Schokohase bleibt die klare Nummer eins bei den Ostergeschenken, denn Süßes findet man heuer in 6 von 10 Osternestern. Damit sind Süßigkeiten vor dem traditionell gefärbten Ei und auch vor Spielsachen die mit Abstand beliebteste Gabe. Mit Ausgaben von durchschnittlich 60 Euro pro Person stellt Ostern – nach Weihnachten – das zweitwichtigste Fest für den österreichischen Handel dar. Die Einkäufe für Geschenke und Osterbrunch lassen speziell den Lebensmittelhandel jubeln“ , so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Die ausführliche Pressemeldung, Ergebnisse und Grafiken können Sie hier downloaden: www.handelsverband.at/ostern2017

