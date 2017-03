Alumni&Co vergibt zwei Stipendien für das MBA-Programm der FHWien der WKW

Vergeben werden ein Stipendium in der Höhe von EURO 13.000,- und ein Teilstipendium in der Höhe von EURO 6.500,-. InteressentInnen können sich bis zum 30.04.2017 bewerben.

Das Stipendium

„Mit der Stipendienvergabe bietet Alumni&Co eine einzigartige Gelegenheit, sich im Sinne des lebenslangen Lernens noch intensiver mit der Rolle als Führungskraft auseinander zu setzen,“ so Isabella Tömpe, Geschäftsführerin von Alumni&Co, dem Netzwerk der FHWien der WKW. Zielgruppe der beiden Stipendien sind EntscheidungsträgerInnen aus der Praxis mit oder ohne wirtschaftlichem Hintergrund, die ihre Führungskompetenzen noch vertiefen und/oder sich für höhere Führungsaufgaben qualifizieren möchten. Ein Vorstudium ist von Vorteil, aber nicht erforderlich.

Ihre Bewerbung

InteressentInnen senden ihre Bewerbungsunterlagen für das Stipendium (Lebenslauf und Motivationsschreiben) via E-Mail mit dem Betreff „MBA-Stipendium“ bis spätestens 30.04.2017 an alumni@fh-wien.ac.at. Die Bewerbungen werden im Anschluss von einer unabhängigen Jury geprüft und die besten KandidatInnen zu einem persönlichen Assessment eingeladen. Die GewinnerInnen werden direkt im Anschluss an das Assessment Mitte Mai bekanntgegeben. Der Selbstbehalt für das MBA-Studium beträgt beim Vollstipendium EURO 6.500,- und beim Teilstipendium EURO 13.000,-. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

International MBA in Management & Communications

Von modernen Führungskräften wird neben einer fundierten Managementausbildung auch eine hohe Kommunikationskompetenz gefordert. Seit mittlerweile acht Jahren bietet die FHWien der WKW mit dem International MBA in Management & Communications eine umfassende Weiterbildung für diese beiden Kompetenzbereiche an.

Höhepunkte des MBA sind das 2-wöchige Auslandsmodul in Vancouver, das auf Originalmaterialien der prestigeträchtigen Harvard Business School basierende Strategiemodul „Microeconomics of Competitiveness“ sowie die karrierefreundliche Blockform. Das 3-semestrige MBA-Programm entspricht den „European MBA Guidelines“ und ist durch die FIBAA-Akkreditierung international anerkannt. Studienbeginn ist am 1. September 2017, Studienzeiten sind freitags von 14.00 -21.45 Uhr und samstags von 8.30 bis 16.30 Uhr.

Alle weiteren Informationen zum International MBA in Management & Communications finden Sie hier.

Alumni&Co, das Netzwerk der FHWien der WKW

Mit der Vergabe der MBA-Stipendien unterstreicht Alumni&Co als Netzwerk der FHWien der WKW wieder einmal die Wichtigkeit der stetigen Weiterentwicklung als Führungskraft. Denn das gesamte Veranstaltungs- und Weiterbildungsangebot von Alumni&Co bietet seinen 600 Mitgliedern eine Plattform, um sich beruflich und privat zu vernetzen, sowie Kontakte zu Top-Unternehmen aufzubauen. AbsolventInnen, Studierende und Lehrende der FHWien der WKW profitieren von dem branchen- und fächerübergreifenden Angebot des Vereins. Mit der Ausschreibung der Stipendien für das MBA-Programm der FHWien der WKW unterstreicht Alumni&Co die Vielfältigkeit seines Angebots. Für die Stipendien können sich auch Nicht-Mitglieder von Alumni&Co bewerben.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für derzeit über 2.700 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 9.200 – optimal auf ihre Karriere vor.

