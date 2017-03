Walser zu Bildungsstandards: Ergebnisse sind gerade noch rechtzeitiges Alarmsignal

Grüne: Regierung muss in aktuellen Verhandlungen endlich konkrete Maßnahmen setzen

Wien (OTS) - „Die Zeit des Lavierens ist vorbei, es geht in den laufenden Verhandlungen zur Bildungsreform jetzt wirklich ans Eingemachte“, konstatiert der Grüne Bildungssprecher Harald Walser angesichts der ernüchternden Ergebnisse der Bildungsstandardüberprüfung 2016. Walser ist darüber zwar wenig überrascht, hofft aber auf die nötige Bewusstseinsbildung in der Regierung. „Die Erkenntnisse müssen nun in die Bildungsreform hineinfließen, sonst werden wir Grüne nicht zustimmen.“

Besonders erschreckend ist für den Bildungssprecher, dass Kinder aus bildungsfernen und sozial prekären Schichten besonders wenig Chancen haben. Konkrete Maßnahmen dagegen hätten die Grünen genug, die Bildungsministerin müsse sie nur aufgreifen. „Wir brauchen ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, damit alle Kinder Zugang zu Frühförderung bekommen. Zudem muss es in den Volksschulen zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen geben“, skizziert Walser Lösungsansätze.

Überdies spricht sich der Grüne einmal mehr für die Gemeinsame Schule aus und fordert die Einführung einer Modellregion. „Die Gemeinsame Schule ermöglicht die bessere Durchmischung der SchülerInnen. Damit steigen die Chancen auf höhere Leistungen“, betont Walser. Die Aufteilung der 10-Jährigen in AHS und NMS bringe keinen Leistungsvorteil.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at