„W24 Spezial“ feiert 100. Folge

Am 29. März um 19 Uhr begeht das Talkformat des Wiener Stadtsenders W24 sein rundes Jubiläum

Wien (OTS) - Seit bereits mehr als 5 Jahren ist das Produktionsteam rund um Moderator Gerhard Koller und Sendeleiterin Sheila Poor unermüdlich für seine Seher in Wien unterwegs. Das unkonventionelle Talkformat bringt selbst komplexe und berührende Themen auf eine niederschwellige Art näher. Die gelungene Mischung aus unaufgeregtem Talk, Videozuspielern und den sogenannten „Actionpoints“ ist das Erfolgsrezept der Sendereihe. Das „W24 Spezial“ hat sich so über die Jahre ein treues und stetig wachsendes Publikum gewonnen. Rückmeldungen der Zuschauer wie „Bei euch kann man immer was lernen“ geben dem Format Recht.

Moderator Gerhard Koller ist sichtlich stolz auf sein „Baby“: „Das „W24 Spezial“ ist für mich inhaltlich das erfüllendste Projekt meiner bisherigen journalistischen Karriere. Es ist unglaublich was wir da alles auf die Beine stellen. Es ist quasi wie ein kleiner Abenteuerspielplatz“.

Entdeckungsreise durch das bunte, vielseitige Wien

Rund 500 Menschen, die die Stadt bewegen waren bisher eingeladen zu abwechslungsreichen Themen Stellung zu nehmen und mit dynamischen Darbietungen die Sendung aktiv mitzugestalten.

Aufgezeichnet wird niemals im Studio, sondern immer an besonderen Plätzen. Der Moderator ist daher mit seinen Gästen auch immer wieder abseits der Talkrunde am Drehort selbst unterwegs. So erkundete er zum Beispiel bei „Wien im Untergrund“ mit Dompfarrer Toni Faber exklusiv die Katakomben im Stephansdom, ließ sich beim „Bezirksportrait Brigittenau“ vom Ruderverein Donauhort zur Nussdorfer Schleuse rudern oder hat mit Benimmpapst Thomas Schäfer-Elmayer beim Probeessen im Gasthaus Wratschko die „Ess- und Tischkultur“ unter die Lupe genommen.

100. Sendung zu „Medien 4.0 - Wiens Blogger- & Youtube-Szene“

In der 85-minütigen Jubiläumsausgabe treffen nun vier „Digital Influencer“ im hippen Szene VR-Cafe „VREI“ aufeinander. Mit dabei sind You-Tube Star Michael Buchinger, FJUM Leiterin Daniela Kraus, „Mithandkuss“ Bloggerstar & Unternehmerin Lena Kratz und Chatbot-Programmiererin Barbara Ondrisek. Diskutiert wird rund um Trends, Technologien und die Bewegung in der Wiener Medienszene -eine „Live“-Präsentation der VR-Brille rundet den Talk ab.

Nominierung Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 2016

Jedoch nicht nur den Hunderter gibt es bei W24 zu feiern. Besonders stolz ist das „W24 Spezial-Team“, dass das Format für den 49. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung in der Sparte „Sendereihe“ nominiert wurde.

Michael Kofler, W24 Programmdirektor: „Das „W24 Spezial“ hat sich über die Jahre zu einem der Premium-Formate unseres Senders entwickelt. Ich freue mich, über die verdiente Anerkennung die es sich erarbeitet hat.“

Ausstrahlungszeiten „W24 Spezial“

Mittwoch um 19 Uhr Erstausstrahlung. Wiederholungen: Mittwoch um 21 Uhr, Samstag 12:30 Uhr und Sonntag 23 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sheila Poor

Leitung W24 Spezial & Presse W24

W24 Programm GmbH

T: +43 664 883 56 868

E: sheila.poor @ w24.at