600.000 bekommen derzeit weniger: AK fordert Mindestlohn von 1.700 Euro pro Monat bzw. zehn Euro pro Stunde.

Linz (OTS) - Mehr als 600.000 Beschäftigte in Österreich verdienen weniger als 1.700 Euro brutto pro Monat für Vollzeitarbeit bzw. weniger als zehn Euro brutto pro Stunde. Welche Branchen am meisten betroffen sind, welche Geschlechterunterschiede es gibt und welche Maßnahmen die AK Oberösterreich vorschlägt, präsentieren wir Ihnen bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 4. April 2017, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, unter dem Titel 600.000 bekommen derzeit weniger: AK fordert Mindestlohn von 1.700 Euro pro Monat bzw. zehn Euro pro Stunde.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag.a Bettina Csoka von der AK-Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, zur Verfügung.

Datum: 4.4.2017, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



