GRÜNE Mitsche/Schautzer: Integration für AsylwerberInnen in Kärnten forcieren

„Private Unterkunftmöglichkeiten bringen viele Vorteile – Option wieder ermöglichen!“

Klagenfurt (OTS) - Die Grünen in Kärnten betonen angesichts der sinkenden Flüchtlingszahlen in Kärnten, dass es nun vordringlich sei, die Integrationsmaßnahmen für diejenigen, die hier sind, zu verstärken. Landessprecherin Marion Mitsche erklärt: „Noch immer gibt es zu wenige Deutschkurse, und jene Kurse, die angeboten werden, sind oft schwierig erreichbar für die AsylwerberInnen. Ungereimtheiten scheint es auch im Bereich Qualitätssicherung und Zertifizierung zu geben.“ Für sinnvoll hält Mitsche die Ausstellung von anerkannten Zeugnissen nach der Absolvierung des Deutschkurses: „Könnten AsylwerberInnen bereits Zeugnisse für die Absolvierung von Deutschkursen erhalten, dann würde ihnen das nach der Anerkennung den Einstieg in den Arbeitsmarkt deutlich erleichtern.“

Die Grüne Sprecherin für Asylthemen im Kärntner Landtag, Sabina Schautzer, fordert dazu auf, genau zu analysieren, welche Integrationsmodelle funktioniert haben: „Mittlerweile sind lange genug Flüchtlinge in Kärnten untergebracht, dass wir uns anschauen können, wie die optimale Integration möglich wäre.“ In diesem Zusammenhang bedauert Schautzer, dass die Unterkunftmöglichkeit im privaten Haushalt nicht mehr forciert wird: „Damit wurden gute Erfahrungen gemacht. Rund 500 KärntnerInnen stellten Zimmer oder Wohnungen für AsylwerberInnen zur Verfügung, so hatten diese Familienanschluss, lernten leichter Deutsch, unsere Werte wurden sozusagen automatisch vermittelt - und sie wurden leichter ins Gemeindeleben integriert. Diese Option gehört wieder ermöglicht.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Mag. Elke Galvin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0664/831 74 35

elke.galvin @ gruene.at

http://kaernten.gruene.at