Neuer Kommandant der EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina

Österreich hat zum sechsten Mal das Kommando über die Mission

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, 28. März 2017 übergab Generalmajor Friedrich Schrötter das Kommando über die EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina an Generalmajor Anton Waldner. In Zukunft führt er für ein Jahr rund 800 Soldatinnen und Soldaten aus 19 Ländern. Österreich hat damit bereits zum sechsten Mal das Kommando über die Mission der EU. Die Kommandoübergabe erfolgte im Camp Butmir in Sarajevo.

Der gebürtige Südtiroler Anton Waldner (57) ist Leiter der Abteilung Einsatzvorbereitung und Führung im Kommando Führungsunterstützung und Cyber Defence. Er rückte 1980 zum Bundesheer ein, absolvierte die Militärakademie und war unter anderem Kommandant des Jägerbataillons 15 in Oberösterreich. Auslandserfahrungen sammelte Waldner am NATO Defense College in Rom und als stellvertretender Kommandant des österreichischen Kontingents im Kosovo 2014.

Österreich stellt mit 343 Soldatinnen und Soldaten das größte Kontingent innerhalb der EUFOR ALTHEA-Mission. Die Türkei bildet mit 250 Soldaten das zweitgrößte Kontingent. Ungarn ist drittstärkster Truppensteller. Zurzeit beteiligen sich 14 EU-Länder und fünf außereuropäische Staaten an der Friedensmission. Die Soldaten helfen der Bevölkerung beim Wiederaufbau ihres Landes und gewährleisten ein sicheres Umfeld.

Das Österreichische Bundesheer beteiligt sich seit 1996 an der internationalen Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina. Seit Dezember 2004 stehen die österreichischen Soldaten unter dem Kommando der EU. Das Hauptquartier befindet sich in Sarajevo.

