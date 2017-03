NEOS: Regierungsstreit um Relocation von Flüchtlingen ist neuer Tiefpunkt

Niki Scherak: „Österreich darf sich nicht aus seinen Verpflichtungen davonstehlen und muss auf gemeinsames europäisches Vorgehen pochen“

Wien (OTS) - Mit ihren unwürdigen Streitereien rund um das „Relocation“-Programm der Europäischen Union haben SPÖ und ÖVP einen neuen Tiefpunkt erreicht, wie der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak feststellt: „Es stimmt natürlich, dass Österreich seit 2015 bereits sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat - viel mehr noch als die meisten anderen EU-Staaten. Aber die Regierung hat sich zur Relocation-Quote verpflichtet. Der Versuch, sich nun aus den Verpflichtungen mit unseren europäischen Partnern davonstehlen, gibt nicht nur ein desaströses Vorbild ab, sondern schadet auch der Glaubwürdigkeit Österreichs massiv.“ Gerade jetzt, wo es die Europäische Union endlich in ersten Schritten schaffe, ein geordnetes Programm zur Verteilung von Flüchtlingen umzusetzen, sei dieses Verhalten der SPÖVP-Regierung unverantwortlich.

Konsequenzen für unsolidarisches Verhalten gefordert

„Anstatt zu versuchen, die eigenen Verpflichtungen auf unsere Nachbarn abzuschieben, sollten sich Kern, Sobotka und Co. dafür einsetzen, dass alle EU-Mitgliedstaaten endlich an einer gesamteuropäischen Lösung arbeiten. Dazu gehört, dass wir die europäischen Außengrenze gemeinsam bewachen, ankommende Menschen gemeinsam registrieren und sodann gemeinsam verteilen,“ zeigt sich Scherak überzeugt. Ebenfalls dringend notwendig seien in diesem Zusammenhang Rückführungsabkommen, die bis heute nicht ausverhandelt wurden. Für all jene Mitgliedsstaaten, die sich gegen eine gemeinsame Lösung verwehren und ihren Beitrag nicht leisten wollen, müsse es Konsequenzen geben. „Das kann von der Streichung finanzieller Mittel bis hin zu einer Verkleinerung des Schengen-Raums reichen. Voraussetzung an einem gemeinsamen Schengen-System sollte eben nicht nur die effektive Sicherung der Außengrenzen sein, sondern auch die Teilnahme an einem gemeinsamen Asylsystem", so Scherak abschließend.

