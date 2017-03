DLA PIPER BERÄT CHINESISCHE INVESTOREN BEIM ERWERB VON VALIANT

Wien, Windsor (CAN) (OTS) - Die globale Anwaltskanzlei DLA Piper hat Huachangda Canada Holdings Inc. ("HCD") beim Erwerb aller Anteile an der Valiant Corporation sowie an Winvalco Limited von der Solcz Group Inc mit Sitz in Kanada beraten. Der Kaufpreis betrug insgesamt CAD 374,6 Millionen.

HCD ist eine 100% Tochter der Shanghai Xianxing Intelligent Technology LLP, einem Fonds, der von der börsenotierten chinesischen Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co., Ltd und anderen Investoren einschließlich Beijing Zhongrong Dingxin Investment Management Co Ltd errichtet wurde. Valiant Corporation ist ein weltweit führender Anbieter für Automatisierungslösungen für die Automobil-, Luftfahrt- und Schwerindustrie und verfügt über 27 Standorte in 15 Ländern. In Österreich ist die Valiant Gruppe mit dem Unternehmen TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH vertreten, einem Marktführer für Produktionslösungen für Original Equipment Manufacturer.

Der Anteilskaufvertrag zwischen HCD und Solcz Group Inc wurde im August 2016 unterzeichnet, nun konnte die Transaktion am 17. März 2017 erfolgreich zum Closing gebracht werden. Unter der globalen Federführung der DLA Piper Partner Roy Chan (Schanghai, VR China) und Vaughn MacLellan (Toronto, Canada) hatte auch das Wiener DLA Piper Team um Corporate Partner Dr. Christoph Mager einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion. Er leitete und koordinierte mit Dr. Johanna Höltl (Senior Lead Lawyer, ebenfalls Corporate) die gesamte Due Diligence für Europa – somit neben Österreich auch die Standorte in Belgien, Spanien, Italien, Deutschland, Russland, Polen, Tschechische Republik und Rumänien.

"Wir freuen uns, dass wir im Rahmen dieser spannenden Transaktion als Wiener DLA Piper Büro unsere Stärken als eine der führenden internationalen Kanzleien für M&A Transaktionen an vorderster Front unter Beweis stellen konnten. HCD beauftragte uns, die gesamte Due Diligence Prüfung für alle europäischen Valiant Standorte von Wien aus zu leiten. Wir führen dies auf unsere langjährige Marktreputation zurück, cross-border Deals mit zahlreichen Jurisdiktionen effizient und strukturiert aus einer Hand führen zu können. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kollegen verlief die Transaktion reibungslos und sehr professionell", so Christoph Mager zum erfolgreichen Abschluss.

Das Wiener Beratungsteam umfasste neben Dr. Mager und Dr. Höltl auch Mag. Stephan Nitzl, Partner (Employment) und Mag. Michaela Wernitznig-Kittel, Senior Associate (Corporate).

Die Verkäuferin Solcz Group Inc war durch Norton Rose vertreten.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit Büros in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien, dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 65 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/de/austria

Rückfragen & Kontakt:

YIELD Public Relations

Christine Gattermeier, BA MA

+43 (0)676/782 28 69

c.gattermeier @ yield.at