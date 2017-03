Luca Pisaroni begeisterte beim Festabend

Bassbariton sang vor ausverkauftem Haus der Industrie. Erlös des Annemarie-Imhof-Komitee-Benefizevents geht an Spielothek des Wiener Hilfswerks.

Wien (OTS) - Normalerweise ist er auf den großen Opernbühnen daheim, doch auch im Haus der Industrie wusste Luca Pisaroni zu überzeugen. Der Bassbariton, der dieser Tage an der Staatsoper in Gounod's Faust zu bestaunen ist, lieferte dem Publikum des 32. Festabends am 27. März eine atemberaubende Schau seines Könnens. Die Zuschauer/innen dankten es Pisaroni mit Standing Ovations. Der italienische Sänger wurde bei seinem Auftritt von Christian Koch kongenial auf dem Klavier begleitet. Moderatorin Daniela Zeller führte durchs Programm. Auch etliche Prominente wie Karl Stoss (Generaldirektor Casinos Austria) mit Gattin Edith Stoss, Thomas Schäfer-Elmayer (Tanzschule Elmayer) und Clemens Unterreiner (Staatsopernbariton) besuchten die Veranstaltung. Der Reinerlös des Abends beträgt 25.000 EUR und kommt der Spielothek, einer Einrichtung des Wiener Hilfswerks für Kinder mit Behinderung und deren Familien, zugute.

Feldmann und Geringer: Freude und Dankbarkeit

„Mein Dank geht an alle Besucher/innen des Festabends 2017, an die beiden Künstler, an unsere charmante Moderatorin und an unsere Sponsoren“, so AIK-Vorsitzende Barbara Feldmann. „Es ist dem Annemarie-Imhof-Komitee auch heuer wieder eine Freude, das Wiener Hilfswerk im Allgemeinen und die Spielothek im Besonderen unterstützen zu können“, meinte Feldmann. Wiener Hilfswerk-Geschäftsführerin Sabine Geringer bedankte sich ihrerseits bei Feldmann und beim AIK für die besondere Hilfestellung, die der Organisation und ihren Einrichtungen nun seit mehr als 30 Jahren zukommt. „Eine solche Unterstützung ist nicht selbstverständlich und dafür sage ich heute ein herzliches Dankeschön“, zeigte sich Geringer begeistert.

Spielothek bietet Kindern geschützte Atmosphäre

Die Spielothek versteht sich als Treffpunkt für Familien mit Kindern mit Behinderung (und deren Geschwister). Die Einrichtung bietet den Kindern und ihren Familien Spielraum, Freude in Musik- und Spielgruppen, Kinderbetreuung und Ferienbetreuung. Geschützte Atmosphäre, speziell adaptierte Spielzimmer und barrierefreie Räumlichkeiten sorgen dafür, dass alle Wünsche von Kinder- und Elternseite erfüllt werden. Die Spielothek ist eine vom Fonds Soziales Wien, aus Mitteln der Stadt Wien geförderte Einrichtung.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. 2017 feiert das Wiener Hilfswerk sein 70jähriges Bestehen.

