NEOS: Integrationspaket ist Schritt in die richtige Richtung

Niki Scherak: „Es ist erfreulich, dass NEOS-Forderungen nach Ausbau von Deutsch- und Wertekursen endlich umgesetzt werden.“

Wien (OTS) - Mit dem heute im Ministerrat beschlossenen Integrationspaket setzt die Regierung nun nach langjähriger Untätigkeit Maßnahmen, die NEOS schon seit Langem fordern. Nun wurde endlich ein erster Schritt in Richtung nachhaltiger Integrationspolitik getan, zeigt sich der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak überzeugt: „Vor allem der Ausbau und die gesetzliche Absicherung von Deutsch- und Wertekursen sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Integration und waren schon lange überfällig.“ Auch dass es nun Konsequenzen für Asylberechtigte gibt, die diese Kurse nicht besuchen wollen, sei positiv, so Scherak.

Das geplante Arbeitstraining für Asylberechtigte und Asylwerber_innen mit hohen Anerkennungschancen sei ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme, wie Scherak aufzeigt: „Ein Arbeitsplatz ist der beste Turbo für Integration. Die Qualifizierungschecks können hier ein wichtiges Fundament legen. Ein Trainingsjahr darf allerdings den Übergang in den Arbeitsmarkt keinesfalls erschweren. Asylberechtigte Menschen müssen rasch in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden.“ Was nun noch fehle, sei ein Regierungskoordinator für Integration, kritisiert Scherak: „Ansonsten besteht die Gefahr, dass es wieder einmal nur bei unkoordinierten Einzelmaßnahmen bleibt.“

