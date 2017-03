Niedermühlbichler: Regierung beschließt heute wichtige Projekte des Plan A im Ministerrat

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Investitionsprämien für Gemeinden, Privatinsolvenzrecht neu und Integrationspaket – „SPÖ ist der Reformmotor“

Wien (OTS/SK) - Die heute im Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zeigen, dass „die Regierung mit ihrem Reformmotor SPÖ entgegen allen Unkenrufen viel Wesentliches weiterbringt“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Dienstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. „Mit der neuen Investitionsprämie für Gemeinden, dem Privatinsolvenzrecht neu und dem Integrationsjahr hat der Ministerrat heute drei wichtige Projekte, die auch im Plan A von Bundeskanzler Christian Kern enthalten sind, beschlossen“, begrüßt Niedermühlbichler die konsequente Umsetzung des neuen Arbeitsprogramms der Regierung. Die beschlossenen Maßnahmen seien weitere wichtige Schritte für mehr Arbeitsplätze, mehr Wirtschaftswachstum und damit mehr Wohlstand im Land. „Dass der Weg des Bundeskanzlers konsequent in die richtige Richtung führt, zeigen die aktuellen Daten: Österreichs Wirtschaft wird heuer und 2018 deutlich stärker expandieren als im vergangenen Jahr.“ ****

Denn dass mehr öffentliche Investitionen den Wirtschaftsmotor in Gang bringen und Jobs schaffen, hat Kern schon im Plan A festgestellt. „Die Gemeindeinvestitionsprämie im Ausmaß von 175 Mio. Euro ist ein besonders wirksamer Weg, Aufträge in der Region zu vergeben und damit Arbeitsplätze zu schaffen“, so Niedermühlbichler.

Das Integrationsjahr, das heute mit dem Integrationsgesetz beschlossen wurde, ist ebenfalls Teil des Plan A: „Es setzt auf Integration von Anfang an. Erstmals gibt es flächendeckende Integrationsmaßnahmen wie Deutsch- und Wertekurse und Jobtrainings, die anerkannten Flüchtlingen helfen, sich schneller selbst erhalten zu können“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Das ist die Basis für eine rasche, gelingende Integration. Und davon profitiert die ganze Gesellschaft.“

Vom neuen Privatinsolvenzrecht profitieren besonders Frauen, die massiv von Privatinsolvenzen betroffen sind, und gescheiterte UnternehmerInnen. „Das neue Gesetz soll GründerInnen Mut machen, ihr Business zu starten – auch, wenn es scheitern könnte.“ Der Weg in die Privatinsolvenz sei weiter an strenge Voraussetzungen geknüpft, die Reform schaffe aber die Aussicht auf sichere Entschuldung und die Möglichkeit, wieder am wirtschaftlichen Leben teilzuhaben.

„Von einer funktionierenden Integration, starken Gemeinden und Menschen, die den Mut haben, ein Geschäft zu gründen, profitieren wir schließlich alle“, so Niedermühlbichler, und ergänzt: „Dass die SPÖ dabei den Takt vorgibt, sieht man nicht zuletzt daran, dass zwei Drittel des Arbeitsprogramms der Bundesregierung bis 2018 aus dem Plan A stammen.“ (Schluss) bj/sc

