175 Millionen Euro zusätzlich – Wirtschaftsbund begrüßt Investitionsprogramm für Gemeinden

WB-Haubner: „Davon profitiert neben den Gemeinden auch die regionale Wirtschaft“ – Gefördert wird der Ausbau der Infrastruktur in Gemeinden - Anträge ab 1. Juli möglich

Wien (OTS) - Insgesamt 175 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018 stellen Finanz- und Wirtschaftsministerium den Gemeinden in ganz Österreich zusätzlich zum Finanzausgleich zur Verfügung. „Das ist ein kräftiger Impuls, von dem auch die kleinen und mittleren Unternehmen in den Regionen profitieren werden“, ist Peter Haubner, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB), überzeugt. Mit diesem Investitionsprogramm des Bundes werden die Modernisierung und der der Ausbau der Infrastruktur in Gemeinden gefördert. „Städte und Gemeinden in ganz Österreich profitieren von den Unternehmen, ihren Waren- und Dienstleistungsangeboten. Die Unternehmen schaffen und sichern Arbeitsplätze vor Ort. Wirtschaft und Gemeinden ergänzen einander zum Wohl der Menschen“, unterstreicht Haubner.

Durch die Bundesmittel in Höhe von insgesamt 175 Millionen Euro sollen regionale Investitionen von rund 780 Millionen Euro ausgelöst und 8.500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Vorgesehen ist die Investitionsförderung für die Gemeinden etwa für die Errichtung, Erweiterung, Sanierung von Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung, für die thermische Sanierung oder Maßnahmen in Zusammenhang mit dem flächendeckenden Ausbau von Breitband-Datennetzen. Für jedes Projekt kann ein Zuschuss von maximal 25 Prozent beantragt werden. Erfreut zeigt sich Wirtschaftsbund-Generalsekretär Haubner auch darüber, dass Anträge für das Investitionsprogramm bereits ab 1. Juli 2017 möglich sind.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Jürgen Rupprecht

Pressesprecher

+43 (0)1 5054796-13, Mobil: +43 (0)664 8179179

j.rupprecht @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich